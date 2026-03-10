RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: egyre jobban nézünk ki!

Újabb település, újabb telt ház!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 20:06
telt ház Balatonfüred Orbán Viktor

Nincs megállás: Orbán Viktor Balatonfüredről jelentkezett be, ahol Dr. Hegedűs Barbara indul a Fidesz-KDNP színeiben a 2026-os választáson.

Balatonfüreden is telt ház. Hajrá, Hegedűs Barbara!

– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy közös képet is megosztott Hegedűs Barbara társaságában.

 

