Orbán Viktor: egyre jobban nézünk ki!
Újabb település, újabb telt ház!
Nincs megállás: Orbán Viktor Balatonfüredről jelentkezett be, ahol Dr. Hegedűs Barbara indul a Fidesz-KDNP színeiben a 2026-os választáson.
Balatonfüreden is telt ház. Hajrá, Hegedűs Barbara!
– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy közös képet is megosztott Hegedűs Barbara társaságában.
