Orbán Viktor: A hazádnak szüksége van rád!
Hatalmas a tét az áprilisi választások során. Orbán Viktor mindenkinek üzent.
„A hazádnak szüksége van rád!” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
Március 15. - BÉKEMENET. A tét hatalmas. Legyünk ott minél többen!
– írja a kormányfő.
