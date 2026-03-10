12 milliós pénzbírságért több mint 1800 nap a börtönben – rekorder lett egy férfi

Végül is, valamiben elsőnek kell lenni. A 32 éves B. Attilának sikerült Magyarországon a be nem fizetett bírságai miatt összegyűjtenie a legtöbb körözést. A férfi ellen összesen 131 találat volt elérhető a körözési rendszerben, melyből kiderült, hogy 12 millió forintos pénzbírságot kellett volna megfizetnie, de mivel ezt nem tette, ezért elfogták és börtönbe vitték.

12 milliós pénzbírságot kellett volna kifizetnie, de nem tette. Elfogták és börtönbe vitték Fotó: Shutterstock

Nem fizette meg a 12 milliós pénzbírságot, börtönbe vitték

A Police adta hírül, hogy a 32 éves B. Attilára a be nem fizetett pénzbírságai miatt körözést adtak ki. A rendőrök március 2-án a XVIII. kerületben, az Üllői úton egy parkolóban a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság jelzése alapján vonták intézkedés alá a férfit. Attila igazolta magát, mely lekérdezéséből kiderült, hogy 131 találatot talált rá a körözési rendszer.

Öt esetben különböző eljárásokban csupán elérhetőségeit kellett megállapítani, 126 esetben viszont nem fizette meg a vele szemben kiszabott pénzbírságokat, amelyeket a bíróság elzárásra módosított. Attilának közel 12 millió forint pénzbírságot kellett volna befizetnie, de ezt nem tette meg, így az intézkedő rendőrök fegyintézetbe szállították, hogy leülje az ezért járó 1822 napot.

Még megmenekülhet a bilincsektől, ha ezt az egy dolgot megteszi Fotó: Shutterstock

Ezt mondta az ügyvéd Attila esetéről

A Metropol megkereste dr. Fridman Róbert ügyvédet, aki szerint Attila még egy megoldással megmenekülhet a bilincsektől.

Valami komoly szabálysértéseket kellett elkövetnie a férfinak, ha ilyen összeget büntetésekből össze tudott szedni, ugyanis »sima« parkolási pénzbüntetésekből ezt nem lehet összeszedni

– kezdte az ügyvéd. „Ez úgy működik, hogy először felszólítják, hogy fizesse meg a büntetését, majd ha ennek nem tesz eleget körözést adnak ki rá, ugyanis a pénzbüntetést a bíró átváltoztatja elzárásra. Ilyenkor szintén a bíró dönti el, hogy egy nap börtönben eltöltött nap mennyi pénzt jelent, így azt levonják a tartozásból. A fegyintézetben polgári ruhában maradhat, nem kell felvennie a rabruhát.”

Az ügyvéd szerint van egy lehetőség, hogy ne kelljen börtönbe mennie.

„Van egy lehetősége még, hogy kimásszon a bajból. Miután a férfit elfogták, a rendőrségnek biztosítania kell a feltételeket, hogy befizethesse az adósságát. Ezt egészen a börtön kapujáig megteheti. Sőt, ha már bent van, akkor egy ismerőse, rokona is befizetheti a büntetését és akkor ő abban a pillanatban szabad. Viszont már nem kérhet részletfizetést, annak az idejéből már kifutott, már csak egy összegben törleszthet” – zárta.