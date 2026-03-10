„Nem bánom, ami történt!” – örökre lebénult, mégis tánc- és curlingbajnok lett Rita
Janovics Rita 29 évesen zuhant két emeletet a padlásról a pincébe, a baleset következtében örökre lebénult. Két évig tartó mély depresszió után azonban új életcélt talált: előbb a táncban, majd a curlingben alkotott nagyot. Története jól példázza, hogy a legsötétebb pillanatok után, a kerekesszékes létből is vissza lehet találni a pozitivitáshoz.
Rita 29 éves volt, amikor élete egy pillanat alatt megváltozott. Épp egy friss válásból próbált talpra állni, amikor baleset érte: a padlásról lezuhant egészen a pincéig. A 12-es csigolyája eltört, és a sérülés következtében egy életre lebénult. Elmondása szerint ez volt élete legsötétebb időszaka: még az utcára sem ment ki, úgy érezte, számára ott véget ért a világ. Mutatjuk, hogy jutott el Rita a kerekesszékes tánctól a paracurlingig mindezek után!
„Így gördülünk tovább” – a kerekesszék ellenére Ritáék előtt nincs akadály
Rita azonban végül nem adta fel. Megalapította a Gördülő Tánc Egyesületet, amely hamar a kerekesszékes tánc egyik meghatározó hazai közösségévé vált. A történet azonban itt sem ért véget: a kezdeményezés később váratlan fordulattal a paracurling felé fordult. Ma pedig már ott tartanak, hogy Rita és csapattársai világbajnoki ezüstérmet szereztek paracurlingben.
29 évesen két emeletet zuhantam. Abban a pillanatban úgy éreztem, darabokra tört a világom. Két évig szinte senkivel sem beszéltem, az utcára sem mentem ki. Úgy éreztem, számomra ott véget ért minden, pedig volt egy kilencéves kislányom és frissen váltam el
– meséli a kezdetekről Janovics Rita kerekesszékes tánc- és curlingbajnok.
Az addig aktív életet élő édesanya mindennapjai egyik napról a másikra teljesen megváltoztak. A mély depresszióból azonban váratlanul érkezett a fordulópont: barátai és ismerősei végül rábeszélték, hogy menjen el egy kerekesszékeseknek szervezett paratáborba.
Őszintén szólva nem akartam elmenni abba a táborba, ami megváltoztatta az életemet. Az, hogy elmentem, életem egyik legjobb döntése volt. A táborban olyan emberekkel találkoztam, akik inspirációt adtak számomra. Nem voltam többé egyedül: mások is teljes életet éltek kerekesszékkel, és utat mutattak nekem. Ott jöttem rá, hogy mindig előre kell nézni. A világ hirtelen új perspektívából nyílt meg előttem – már nem a múltba ragadtam, hanem elindultam egy másik jövő felé
– meséli pozitívan Rita a kezdetekről.
Itt született meg a paratánc ötlete is. Korábban táncot oktattam, és a táborban rengeteg sorstársammal együtt megalapítottuk a Gördülő Tánc Egyesületet, amely közel húsz éven át működött. Az elképzelés egyszerű volt: miért ne lehetne kerekesszékkel is táncolni? Nagyon élveztük. A tánc szabadságot adott
– mondja Rita, aki a Gördülő Tánc Egyesületet alapítója.
A tánc nemcsak új célt, hanem új szerelmet is hozott Rita életébe.
A párom is kerekesszékes, az alapítvány tagja. Onnantól kezdve együtt gördültünk az életben. Visszagondolva, talán így volt ez megírva
– árulta el Rita.
Húsz év után azonban a világ és a lehetőségek megváltoztak. A kulturális programok száma csökkent, a tánccsoport működése a Covid-időszak alatt átalakult, és végül ellehetetlenült. A Gördülő Tánccsoport 1999. május 14-én alakult, majd a csoport paracurling csapattá vált.
A Covid következtében körülöttünk sok minden megszűnt, nemcsak nálunk, máshol is. Egy idő után már nem működtünk klasszikus tánccsoportként, de ennek ellenére tovább mentünk. Sőt, egészen elképesztő módon új irányt találtunk, és másképp folytattuk a munkát. Ránk talált a curling!
– meséli lelkesen Rita.
Elkezdtük kipróbálni a paracurlinget, és teljesen beszippantott minket. Hamar jött a siker: Finnországban világbajnoki ezüstérmet szereztünk paracurlingben. A tánc után ez lett az új szenvedélyünk. Érdekes volt: a tánc után hirtelen paracurlingesek lettünk, szinte egyből a csúcsra kerültünk. Négy év múlva a francia Alpokban szeretnénk kijutni a paralimpiára – ez most a nagy álmunk
– teszi hozzá, majd megjegyzi:
Végeredményben nem bánom, ami történt. Sokáig édesanyámék ápoltak, de ma már nem vagyok teher senki nyakán. Mindig vannak terveim, vágyaim, és pozitívan megyek előre. Rájöttem, hogy ami velem történt, visszafordíthatatlan. De az ember eldöntheti, merre megy tovább. Én új utakat választottam. Annyi erőt és inspirációt kaptam az élettől, hogy ma már hálás vagyok mindenért – még ezért az útért is, az emberekért akikkel találkoztam. Így gördülünk mi, nagyon gördülékeny az életünk. A nehézségeken pedig átgördülünk, mint egy buldózer
– zárja gondolatait Rita.
Érdekel kitől kapta az inspirációt Rita? Nézd meg videón:
