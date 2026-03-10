„Nem bánom, ami történt!” – örökre lebénult, mégis tánc- és curlingbajnok lett Rita

Rita 29 éves volt, amikor élete egy pillanat alatt megváltozott. Épp egy friss válásból próbált talpra állni, amikor baleset érte: a padlásról lezuhant egészen a pincéig. A 12-es csigolyája eltört, és a sérülés következtében egy életre lebénult. Elmondása szerint ez volt élete legsötétebb időszaka: még az utcára sem ment ki, úgy érezte, számára ott véget ért a világ. Mutatjuk, hogy jutott el Rita a kerekesszékes tánctól a paracurlingig mindezek után!

„1999-ben alapítottuk a Gördülő Tánc Egyesületünket, amely a Covid-időszakig működött. Elképesztően élveztük a kerekesszékes táncot: olyan szabadok voltunk, hogy úgy éreztük, nincsenek korlátaink”

Fotó: Olvasói

„Így gördülünk tovább” – a kerekesszék ellenére Ritáék előtt nincs akadály

Rita azonban végül nem adta fel. Megalapította a Gördülő Tánc Egyesületet, amely hamar a kerekesszékes tánc egyik meghatározó hazai közösségévé vált. A történet azonban itt sem ért véget: a kezdeményezés később váratlan fordulattal a paracurling felé fordult. Ma pedig már ott tartanak, hogy Rita és csapattársai világbajnoki ezüstérmet szereztek paracurlingben.

29 évesen két emeletet zuhantam. Abban a pillanatban úgy éreztem, darabokra tört a világom. Két évig szinte senkivel sem beszéltem, az utcára sem mentem ki. Úgy éreztem, számomra ott véget ért minden, pedig volt egy kilencéves kislányom és frissen váltam el

– meséli a kezdetekről Janovics Rita kerekesszékes tánc- és curlingbajnok.

Az addig aktív életet élő édesanya mindennapjai egyik napról a másikra teljesen megváltoztak. A mély depresszióból azonban váratlanul érkezett a fordulópont: barátai és ismerősei végül rábeszélték, hogy menjen el egy kerekesszékeseknek szervezett paratáborba.

Őszintén szólva nem akartam elmenni abba a táborba, ami megváltoztatta az életemet. Az, hogy elmentem, életem egyik legjobb döntése volt. A táborban olyan emberekkel találkoztam, akik inspirációt adtak számomra. Nem voltam többé egyedül: mások is teljes életet éltek kerekesszékkel, és utat mutattak nekem. Ott jöttem rá, hogy mindig előre kell nézni. A világ hirtelen új perspektívából nyílt meg előttem – már nem a múltba ragadtam, hanem elindultam egy másik jövő felé

– meséli pozitívan Rita a kezdetekről.

Itt született meg a paratánc ötlete is. Korábban táncot oktattam, és a táborban rengeteg sorstársammal együtt megalapítottuk a Gördülő Tánc Egyesületet, amely közel húsz éven át működött. Az elképzelés egyszerű volt: miért ne lehetne kerekesszékkel is táncolni? Nagyon élveztük. A tánc szabadságot adott

– mondja Rita, aki a Gördülő Tánc Egyesületet alapítója.