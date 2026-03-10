Kár volt temetni a Fradit, Robbie Keane csapata ennyivel jobb a Győrnél

Hétről hétre, fordulóról fordulóra egyre kiélezettebbé válik az NB I idei pontvadászata. Az elmúlt hetek alapján úgy tűnt, hogy a trónkövetelő Győr megállíthatatlanul robog a bajnoki cím felé, ám az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Fradi tavasszal rendszerint képes kihasználni minőségbeli fölényét. Ráadásul a fővárosi zöld-fehérek keretének egy része már számos bajnoki küzdelmet maga mögött tudhat, ráadásul annak ellenére, hogy Robbie Keane együttese három sorozatban (NB I, Magyar Kupa, Európa-liga) is helyt áll, a tavaszra fordulva ők tűnnek frissebbnek az ETO-hoz képest, ami nem véletlen.

A Fradi visszaállt a magyar bajnokság élére Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A kisalföldi klub Zalaegerszeg elleni hétvégi botlásának köszönhetően a Ferencváros átvette a magyar bajnokság vezetését, igaz, az élen pontegyenlőség alakult ki. Azonban a keret frissességét tekintve már nem beszélhetünk egyenlőségről: magyar rekordbajnok a szezon hajrájához közeledve is képes úgy rotálni, hogy a pályán mutatott játék nem szenved csorbát.

A Fradi keretével nehéz versenyezni

A Nyíregyháza elleni mérkőzésen a Robbie Keane vezetőedző a kezdőcsapatban hat helyen változtatott a Kazincbarcika elleni kupasikerhez képest, viszont a csapat ennek ellenére ugyanolyan lehengerlően futballozott. Olyan kulcsjátékosok, mint Gruber Zsombor, Ibrahim Cissé, valamint a két téli érkező, Elton Acolatse és Franko Kovacevic már két mérkőzés óta pihennek, hála annak, hogy szinte minden poszton két, vagy akár több, magyar bajnokhoz méltó játékos áll rendelkezésre.

Ez annak köszönhető, hogy az FTC a Transfermarkt adatai szerint összesen 38 bevethető játékossal rendelkezik a bajnokság tavaszi szakaszára, közülük 23-an minimum kétheti rendszerességgel kezdőként szerepelnek, legyen szó hazai bajnoki meccsről, vagy az Európa-ligáról. Ezzel szemben a Győr kerete mindössze 28 fős, és náluk az intenzív rotálás szinte lehetetlen: Borbély Balázsnak minden fordulóban a lehető legerősebb kezdőcsapatot kell pályára küldenie, és a ZTE elleni hétvégi mérkőzésen látszott, hogy néha még ez sem elegendő a kívánt eredményhez.