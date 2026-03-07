A Fradi edzője kitiltotta az öltözőből Hajnal Tamást

Kubatov Gáboron kívül kis túlzással mindenkivel összeveszett a Ferencvárosnál töltött időszaka alatt Szerhij Rebrov vezetőedző – erről a klubelnök írt a "Nem mondhatom el senkinek... A harmadik öt év titkai" címmel megjelent könyvben. Mint ismert, az ukrán szakember 2018 és 2021 között irányította a zöld-fehéreket, ez idő alatt három bajnoki címet nyert, valamint bejutott a csapattal az Európa-liga és a Bajnokok Ligája csoportkörébe is.

Szerhij Rebrov vezetőedző leginkább Hajnal Tamás sportigazgatóval nem jött ki a Ferencvárosnál töltött időszaka alatt Fotó: Szabó Miklós

Szerhij Rebrov és Hajnal Tamás kapcsolata

Szergej leginkább Hajnal Tomival nem jött ki. Elképesztő, de kitiltotta az öltözőből! És akkor ezt még egyszer: a Fradi edzője megtiltja a Fradi sportigazgatójának, hogy belépjen az öltözőbe! Mi, vezetők, meg ott álltunk, hogy akkor most ugyan mi legyen?

– idézi a könyvben megjelenteket a csakfoci.hu.

Kubatov Gábor klubelnök elmesélte azt is, sokszor előfordult, hogy Hajnal Tamás sportigazgató elkészített egy anyagot arról, hogy valamelyik posztra milyen játékost, kit igazoljanak le.

Voltak olyanok, akiket már figyeltünk, a kluboknál tapogatóztunk, kit lehetne elhozni, mennyiért, és hogyan? Az összefoglalókat elküldte az edzőnek. Szergej meg nem válaszolt hetekig az e-mailekre. Teltek a napok, csúsztunk le a játékosokról egymás után, ők meg nem beszéltek egymással, pontosabban Rebrov nem méltatta válaszra Tamást.

Aztán Rebrov úgy érezte, hogy Hajnal Tamás átnyúlt a feje felett, és úgy igazolnak játékosokat, hogy nem kérik ki a véleményét, ami ebben a formában nem volt igaz. A klubvezetés akkor érezte, hogy a helyzet tarthatatlan, amikor az ukrán szakember egy sajtótájékoztató után üzente meg, hogy nem megy el a megbeszélésre, ahol a következő szezont tervezgették volna.

Szergej aztán odáig elment, hogy közölte: vagy ő, vagy Hajnal Tomi! Ez talán azért nem volt szerencsés lépés, mert nálam a bajtársiasság a legfontosabb. Akikkel régóta együtt dolgozom – Nyíri Zoli, Berzeviczi Attila, Volly Gyuri –, azokat nyilván nem cserélgetem, még akkor sem, ha időnként hangos vitáink vannak. És ekkor már Tomival is jó ideje együtt húztuk a Fradi szekerét...

– fogalmazott Kubatov Gábor, aki elmondta, Rebrov végül a menedzserén keresztül üzente meg, hogy távozni akar. Nem haragban, de nem is barátságban váltak el, hanem profikhoz méltón.