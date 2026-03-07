Egyszerű fogfájásnak indult: kiderült vérrákja van a férfinek

Egy férfi figyelmezteti az embereket, hogy a fogfájás komolyabb betegség jele is lehet, miután kiderült, hogy a szájfájdalom egy agresszív rák tünete volt. A férfi súlyos vérrákban szenvedett, amely majdnem az életébe került.

Néhány vizsgálat után kiderült, hogy agresszív vérrák fenyegette a beteget Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Vérrákot rejtett az egyszerű fogfájás

A 42 éves Edd Vieira tompa fájdalmat érzett a bal szemfogában, miközben 2025 augusztusában meglátogatta családját Portugáliában. Napokon belül fájni és mozogni kezdett az összes első és bal oldali foga.

Az angol férfi felkeresett egy helyi, portugál fogorvost, ahol egy rutin röntgenvizsgálat kimutatta, hogy nincs csont a felső állkapcsának bal oldalán. A CT-vizsgálat egy növekvő daganatot tárt fel az arcüregében, amely az orra alá terjedt.

Az Egyesült Királyságba való visszatérése után további vizsgálatok megerősítették a lesújtó diagnózist: második stádiumú Diffúz nagy B-sejtes limfóma alakult ki nála, amely egy gyorsan növekvő non-Hodgkin limfóma típus.

A betegség egy agresszív, gyorsan limfóma, amely a nyirokrendszer B-sejtjeiből indul ki. Ez a leggyakoribb felnőttkori limfóma, az esetek kb. 30%-át teszi ki, leginkább 65 év felettieknél, gyakran férfiaknál jelentkezik. Jellemző tünete a fájdalmatlan nyirokcsomó-megnagyobbodás, kezelése általában kemoterápiával történik.

A röntgenfelvételek kimutatták, hogy a daganat tönkretette a felső állkapcsát, és a rák már elkezdett átterjedni a nyakára is.

Ha figyelmen kívül hagyom a fogfájást, sokkal rosszabb is lehetett volna. Elveszthettem volna a fogaimat, és a rák tovább terjedhetett volna. Nem tudtam fájdalom nélkül kifújni az orromat, és egy kis kemény csomót vettem észre a jobb orrlyukam mellett – csak a diagnózis után jöttem rá, hogy összefüggnek egymással.

A férfi 2025. december 8-án kezdte meg a kemoterápiát, ami miatt súlyos hányingertől, fejfájástól és legyengült immunrendszertől szenved. Most a férfi felhívja az emberek figyelmét, hogy soha ne hagyják figyelmen kívül a fogfájást, bármilyen kicsi is - írja a DailyMail.