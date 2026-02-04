Mint az áramütés – az orvosok szerint ez a legfájdalmasabb betegség

A háromgyermekes walesi édesapa, Gerwyn Tumelty őszintén megosztotta, hogy milyen extrém fájdalommal járt a nem mindennapi betegsége, melyről az orvosok állítják: ez a legfájdalmasabb kór.

Áramütés szerű fájdalom az arcban – a világ legfájdalmasabb betegsége

Az 52 éves férfi elmesélte, hogy ritka betegsége áramütésszerű fájdalmat okozott az arcában, amely hirtelen, rohamokban jelentkezett, és borzalmas állapotba taszította. A férfi úgy tudná leírni ezt a fájdalmat, mintha egy csavarhúzót mélyesztenének az arcába. Gerwyn szerint ez az elviselhetetlen állapot sötét gondolatokhoz is elvezette. A háromgyermekes apa két évig küzdött a trigeminus neuralgiával.

Mi az a trigeminus neuralgia?

Az orvosok szerint ez a legfájdalmasabb állapot, amelyet az orvostudomány ismer.

A betegséget gyakran összetévesztik a fogfájással, és ezek a kínzó rohamok olyan apróság hatására is kialakulhatnak, mint egy szellő fuvallata. A brit NICE adatai szerint a betegség évente mintegy 100 000 emberből nyolcat érint.

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) úgy írja le a trigeminus neuralgiát, mint egy hirtelen jelentkező, erős arcfájást, amely éles, lövésszerű fájdalomként az állkapocsban, a fogakban vagy az ínyben érzett áramütésszerű érzésként írható le. A rohamok rövidek és kiszámíthatatlanok, néhány másodperctől akár pár percig is eltarthatnak. Az orvosok szerint a kiváltó ok a trigeminus ideg összenyomódása, amely felelős az arc, a fogak és a száj fájdalom- és érintésérzékelésének továbbításáért az agy felé.

Nagyon sok olyan emberrel találkozunk, aki az öngyilkosság gondolatával küzd, 33% már gondolt rá, de több mint 80% soha nem kért segítséget

– nyilatkozta A Trigeminal Neuralgia Association vezérigazgatója, Aneeta Prem.

Hogyan birkózott meg Gerwyn a betegséggel?

Az édesapa 2019-ben egy idegsebészeti műtéten esett át, amely során feltárták a koponyáját és egy kis csontdarabot távolítottak el, hogy csökkentsék az idegre nehezedő nyomást. Ez azonban egy kockázatos beavatkozás, akár arczsibbadás, hallásvesztés és sztrók is felléphet, és körülbelül minden ezredik végződik halállal.