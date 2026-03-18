Orbán Viktor: Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás

„Ma megyünk Brüsszelbe, ahol nagy csatákat kell vívni, mert az európaiak ezt a 90 milliárd eurós hitelt oda akarják adni az ukránoknak, mi pedig nem vagyunk hajlandóak ezt elfogadni, egész addig, amíg meg nem kapjuk az olajunkat.” – nyilatkozta Orbán Viktor legfrissebb videójában. A miniszterelnök hozzátette: „De előtte még tartunk egy jó fórumot Dunaújvárosban. Megindult a szekér, előjöttek az emberek, előjöttek a magyar hazafiak, mindenhol tehát házzal megyünk, mint egy úthenger, felszántjuk az egész országot.”

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás. Ígéretekkel a magyarok nem tudnak sem fűteni, sem tankolni. Amíg nincs olaj, nincs pénz!

– írta a kormányfő.