Ikreket hozott a gólya a nőnek – egy hét múlva már vissza is tért a diplomához vezető útra

Elvia Vargas még a végzős évében kapta a hírt, hogy ikreket vár. A Rutgers School of Nursing hallgatója éppen a képzése hajrájában járt, amikor a várandósság kiderült, ami teljesen új kihívás elé állította.

Az ikrek érkezése sem rendítette meg elkötelezettségét

Ikreket szült az egyetem alatt

Az ikrek, Victoria és Valentina 2026. február 12-én születtek meg, de Vargas néhány héttel a császármetszés után már visszatért tanulmányaihoz, hogy befejezze a diplomáját.

Még akkor is, amikor nehéz volt, mentem tovább

– mondta.

A nő elmondta, hogy rendkívül büszke a megszerzett diplomára, mert ez szerinte azt bizonyítja, hogy a kitartás és az elszántság képes átlendíteni a legnehezebb helyzeteken is.

Oktatója, Vanessa Lugo is elismerően beszélt róla, kiemelve, hogy Vargas tudatosan vállalta a nehézségeket.

Ami a legjobban lenyűgözött, az az volt, hogy átgondolt döntést hozott, miközben teljesen tisztában volt a fizikai kihívásokkal

– mondta.

Bármi is történt, ott volt, koncentrált és készen állt arra, hogy ellássa a betegeket. Ez tesz valakit igazán erős ápolóvá.

Elvia Vargas útja azonban jóval korábban kezdődött. Fiatalon Németországban dolgozott au pairként, ahol egy család segítette az angol tanulásban.

Nagyon jól megtanítottak olvasni és írni

– emlékezett vissza.

Később egyedül nevelte fiát, majd amerikai állampolgárságot szerzett, és takarítóvállalkozást indított, miközben idős emberek gondozásában is segített.

Nagyon szerettem velük dolgozni. Úgy akartam gondoskodni róluk, ahogy én szeretném, hogy az én szüleimet gondozzák

– mondta.

2019-ben kezdte meg tanulmányait a Camden County College-ban, majd később a Rutgers programjába került. Közben párja, Luis Martinez is ugyanebben a szakmában kezdett tanulni, később ő is sikeresen lediplomázott, és ma már intenzív osztályon dolgozik.

A pár összehangoltan nevelte gyermekeiket, miközben mindketten tanultak és dolgoztak.

A program jól felkészített minket. A gyakorlati tapasztalatok miatt már hallgatóként is úgy érzed, mintha valódi ápoló lennél.

Saját nehézségei tették jobb szakemberré

Vargas szerint saját élethelyzete segíti abban is, hogy jobban megértse a betegeket.

Amikor a páciensek beszélnek hozzád, érzik, hogy érted, min mennek keresztül. Tudom, hogy szívvel csinálom ezt a munkát

– fogalmazott.