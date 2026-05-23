Újabb káros trendre figyelmeztetnek az orvosok: a répa nem olyan jó, mint gondolnád

Egyre több TikTok-videóban terjed a „carrotmaxxing” nevű trend, amely szerint a nagy mennyiségű sárgarépalé fogyasztása természetes barnulást és „ragyogó bőrt” eredményezhet. A szakértők azonban óvatosságra intenek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.23. 19:30
A közösségi médiában több mint 18 ezer videó található a #carrotjuice hashtag alatt, ahol influenszerek napi szintű sárgarépalé-fogyasztást ajánlanak a fényes bőr és a természetes barnulás eléréséhez. A trend az úgynevezett „looksmaxxing” irányzat része, amely a külső megjelenés maximalizálására épül.

A répa károsabb lehet, mint gondoltad
Egy virális videóban például egy férfi egy teljes turmixnyi sárgarépalevet ivott meg, és azt állította, több mint egy órájába telt elfogyasztani. A trenddel kapcsolatban azonban Dr. Susie Gawler bőrgyógyász figyelmeztetett: a közösségi médiában terjedő állítások félrevezetők.

Nem a répa a helyes válasz

A szakértő szerint a sárgarépa nem tartalmaz retinolt, vagyis azt az aktív A-vitamin-formát, amelyet bőrgyógyászati kezelésekben és kozmetikumokban használnak. A répa béta-karotint tartalmaz, amelyet a szervezet ugyan A-vitaminná alakít, de ez a folyamat egyénenként eltérő, és nem ugyanúgy működik, mint a kozmetikai retinoidok.

A szakember szerint a béta-karotin hozzájárulhat az egészségesebb bőrképhez és antioxidáns hatása is van, de ettől még nem várható ugyanaz a látványos eredmény, mint a bőrápolási termékektől.

Narancssárgára színeződhet a bőr

Az orvosok szerint a túlzott répa- vagy répaléfogyasztás egy úgynevezett carotenemia nevű állapotot is okozhat, amikor a bőr sárgás-narancssárga árnyalatot vesz fel a szervezetben felhalmozódó béta-karotin miatt.

Egy korábbi orvosi esetleírásban egy 48 éves férfi – akit csak „Carrot Man”-ként emlegettek – hasi panaszokkal és elszíneződött bőrrel került orvoshoz. Később bevallotta, hogy hetente több kilogramm répát fogyasztott fogyókúrás céllal.

A vizsgálatok székrekedést, magas béta-karotin-szintet és lehetséges A-vitamin-túladagolást mutattak ki nála.

A szakirodalom szerint a túlzott A-vitamin-bevitel hosszú távon akár a májat, a csontokat, az idegrendszert és a bőrt is károsíthatja, bár pusztán sárgarépától ez ritkán fordul elő.

A túlzás veszélyes lehet

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy aki konzerv répával próbálja követni a trendet, túl sok sót vihet be a szervezetébe, ami hosszú távon magas vérnyomáshoz és más egészségügyi problémákhoz vezethet.

A szakemberek hangsúlyozzák: a sárgarépa egészséges zöldség, tele rosttal, antioxidánsokkal, A-vitaminnal és más hasznos tápanyagokkal. A probléma nem magával a répával van, hanem a túlzásba vitt fogyasztással és az irreális elvárásokkal.

A TikTokon terjedő „carrotmaxxing” trend tehát nem csodaszer a barnább vagy hibátlan bőrre – a szakértők szerint a látványos átalakulás helyett inkább óvatosságra lenne szükség.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
