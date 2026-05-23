Újabb káros trendre figyelmeztetnek az orvosok: a répa nem olyan jó, mint gondolnád

A közösségi médiában több mint 18 ezer videó található a #carrotjuice hashtag alatt, ahol influenszerek napi szintű sárgarépalé-fogyasztást ajánlanak a fényes bőr és a természetes barnulás eléréséhez. A trend az úgynevezett „looksmaxxing” irányzat része, amely a külső megjelenés maximalizálására épül.

A répa károsabb lehet, mint gondoltad

Egy virális videóban például egy férfi egy teljes turmixnyi sárgarépalevet ivott meg, és azt állította, több mint egy órájába telt elfogyasztani. A trenddel kapcsolatban azonban Dr. Susie Gawler bőrgyógyász figyelmeztetett: a közösségi médiában terjedő állítások félrevezetők.

Nem a répa a helyes válasz

A szakértő szerint a sárgarépa nem tartalmaz retinolt, vagyis azt az aktív A-vitamin-formát, amelyet bőrgyógyászati kezelésekben és kozmetikumokban használnak. A répa béta-karotint tartalmaz, amelyet a szervezet ugyan A-vitaminná alakít, de ez a folyamat egyénenként eltérő, és nem ugyanúgy működik, mint a kozmetikai retinoidok.

A szakember szerint a béta-karotin hozzájárulhat az egészségesebb bőrképhez és antioxidáns hatása is van, de ettől még nem várható ugyanaz a látványos eredmény, mint a bőrápolási termékektől.

Narancssárgára színeződhet a bőr

Az orvosok szerint a túlzott répa- vagy répaléfogyasztás egy úgynevezett carotenemia nevű állapotot is okozhat, amikor a bőr sárgás-narancssárga árnyalatot vesz fel a szervezetben felhalmozódó béta-karotin miatt.

Egy korábbi orvosi esetleírásban egy 48 éves férfi – akit csak „Carrot Man”-ként emlegettek – hasi panaszokkal és elszíneződött bőrrel került orvoshoz. Később bevallotta, hogy hetente több kilogramm répát fogyasztott fogyókúrás céllal.

A vizsgálatok székrekedést, magas béta-karotin-szintet és lehetséges A-vitamin-túladagolást mutattak ki nála.

A szakirodalom szerint a túlzott A-vitamin-bevitel hosszú távon akár a májat, a csontokat, az idegrendszert és a bőrt is károsíthatja, bár pusztán sárgarépától ez ritkán fordul elő.

A túlzás veszélyes lehet

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy aki konzerv répával próbálja követni a trendet, túl sok sót vihet be a szervezetébe, ami hosszú távon magas vérnyomáshoz és más egészségügyi problémákhoz vezethet.