"Mindenen sírok" – Összeomlott Szarvas Andi: mi történik a szépségkirálynővel?

Szarvas Andi kislánya tavaly márciusban született meg, a sztáranyukát pedig merőben megváltoztatta a szülővé válás. A szépségkirálynő könnyeivel küszködve mesélt arról a nehéz időszakról, amelyet maga mögött tudhat.

Szarvas Andi gyermeke születése óta túl érzékeny lett (Fotó: Szabolcs László)

Szarvas Andi összetörve nyilatkozott az anyaságról

A korábbi Miss World Hungary győztes alig egy éve vált édesanyává, elmondása szerint pedig ekkor változott meg minden. Szarvas Andi egyre érzékenyebbé vált a hónapok során, mostanra odáig fajult a helyzet, hogy mindenen képes elsírni magát, legyen szó egy megható TikTok-videóról, egy szomorú jelenetről a televízióban vagy akár egy kedves kommentről az interneten.

A minap Instagram-oldalán egy korlátozott ideig elérhető videóban számolt be arról, hogy sorozatnézés közben is képes órákig zokogni.

Csak egy kérdésem lenne anyukák: hogy mindenki olyan rohadt érzékeny lett, mióta anyuka? Én konkrétan mindenen sírok, de ilyen legapróbb dolgokon is. Én amúgy is, mindig ilyen voltam, a családom is ilyen sírós, de ez nagyon durva és sokszor én is meglepődöm magamon. Néha csak görgetem a TikTokot és, amikor egy ilyen megható zenét hallok, azon is elsírom magam. Úristen! Nagyon durva

– fakadt ki közösségi oldalán Andi.

Szarvas Andi őszinte vallomása pillanatok alatt felrobbantotta az internetet, a rajongók pedig döbbenten figyelték, ahogy a korábbi szépségkirálynő könnyek között mesél az anyaság árnyoldalairól. Bár kívülről sokan tökéletesnek látják az életét, Andi most megmutatta, hogy a csillogó fotók mögött igenis komoly lelki hullámvasút zajlik.

Szarvas Andi és családja Dubajban ragadt (Fotó: Szarvas Andi)

Szarvas Andit sok nehézség érte

A fiatal édesanya elárulta, hogy amióta megszületett a kislánya, teljesen kicserélődött, és olyan érzelmi viharokat él át, amelyekre korábban egyáltalán nem számított. Már a legapróbb dolgok is könnyeket csalnak a szemébe.

Andi szerint sokszor saját maga is megijed attól, mennyire érzékennyé vált az elmúlt hónapokban. A jelenség egyáltalán nem ritka, rengeteg édesanya számol be hasonló változásokról. Andi esete azonban különleges, ugyanis több megpróbáltatás is érte az évben.