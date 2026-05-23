"Mindenen sírok" – Összeomlott Szarvas Andi: mi történik a szépségkirálynővel?
Az egykori szépségkirálynő megrázó videót tett közzé, melyben arról beszél követőinek, hogy az anyaság olyan mértékben változtatta őt meg, amit sosem gondolt. Szarvas Andi kamerák előtt vallott érzéseiről.
Szarvas Andi kislánya tavaly márciusban született meg, a sztáranyukát pedig merőben megváltoztatta a szülővé válás. A szépségkirálynő könnyeivel küszködve mesélt arról a nehéz időszakról, amelyet maga mögött tudhat.
Szarvas Andi összetörve nyilatkozott az anyaságról
A korábbi Miss World Hungary győztes alig egy éve vált édesanyává, elmondása szerint pedig ekkor változott meg minden. Szarvas Andi egyre érzékenyebbé vált a hónapok során, mostanra odáig fajult a helyzet, hogy mindenen képes elsírni magát, legyen szó egy megható TikTok-videóról, egy szomorú jelenetről a televízióban vagy akár egy kedves kommentről az interneten.
A minap Instagram-oldalán egy korlátozott ideig elérhető videóban számolt be arról, hogy sorozatnézés közben is képes órákig zokogni.
Csak egy kérdésem lenne anyukák: hogy mindenki olyan rohadt érzékeny lett, mióta anyuka? Én konkrétan mindenen sírok, de ilyen legapróbb dolgokon is. Én amúgy is, mindig ilyen voltam, a családom is ilyen sírós, de ez nagyon durva és sokszor én is meglepődöm magamon. Néha csak görgetem a TikTokot és, amikor egy ilyen megható zenét hallok, azon is elsírom magam. Úristen! Nagyon durva
– fakadt ki közösségi oldalán Andi.
Szarvas Andi őszinte vallomása pillanatok alatt felrobbantotta az internetet, a rajongók pedig döbbenten figyelték, ahogy a korábbi szépségkirálynő könnyek között mesél az anyaság árnyoldalairól. Bár kívülről sokan tökéletesnek látják az életét, Andi most megmutatta, hogy a csillogó fotók mögött igenis komoly lelki hullámvasút zajlik.
Szarvas Andit sok nehézség érte
A fiatal édesanya elárulta, hogy amióta megszületett a kislánya, teljesen kicserélődött, és olyan érzelmi viharokat él át, amelyekre korábban egyáltalán nem számított. Már a legapróbb dolgok is könnyeket csalnak a szemébe.
Andi szerint sokszor saját maga is megijed attól, mennyire érzékennyé vált az elmúlt hónapokban. A jelenség egyáltalán nem ritka, rengeteg édesanya számol be hasonló változásokról. Andi esete azonban különleges, ugyanis több megpróbáltatás is érte az évben.
Februárban Szarvas Andi férjével és kisbabájával Dubajban ragadt a háborús vészhelyzet miatt. A család hetekig nem jutott haza, az őket ért feszültség pedig komoly nyomot hagyott az egykori Love Island szereplőn.
Szarvas Andit megműtötték
Ha ez még nem lenne elég, a sztáranyuka nem rég műtéten esett át, ugyanis baljós elváltozásokat fedeztek fel a testén.
A várandósság időszaka nemcsak örömteli pillanatokat hozott számára, hanem olyan kellemetlen testi változásokat is, amelyekkel korábban sosem kellett szembenéznie. Andi őszintén mesélt arról követőinek, hogy a terhesség alatt végbemenő hormonális változások miatt apró bőrkinövések jelentek meg a nyakán, amelyek mára igen zavaróvá váltak.
Andi aggodalma egyáltalán nem alaptalan, hiszen korábban már komoly ijedtségen esett át bőrproblémái miatt. Az influenszer elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt egy gyanús anyajegy miatt kisebb beavatkozásra volt szüksége, az orvosoknak ugyanis el kellett távolítaniuk egy elváltozást a lábáról. Az eset annyira megijesztette, hogy azóta kiemelten figyel a rendszeres ellenőrzésekre. Mostani vizsgálatát is összekötötte egy teljes körű anyajegyszűréssel, mivel a hátán, a combján és a kezén is több nagyobb anyajegy található, amelyeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
A sztáranyuka láthatóan még mindig keresi az egyensúlyt új életében, de egy biztos: most minden eddiginél őszintébben engedett bepillantást a magánéletébe.
