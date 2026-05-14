Műteni kellett Szarvas Andit: elváltozások jelentek meg a nyakán!
Hatalmas változásokon ment keresztül az egykori szépségkirálynő teste, amióta életet adott első gyermekének. Bár kislánya, Ariella márciusban már az első születésnapját ünnepelte, Szarvas Andi most elérkezettnek látta az időt, hogy végre szembenézzen azokkal a elváltozásokkal, amelyek a várandósság alatt keserítették meg a mindennapjait.
Szarvas Andi neve egyet jelent a tökéletességgel és a ragyogással, ám a kulisszák mögött ő is ugyanolyan küzdelmeket folytat, mint bármelyik édesanya. A terhesség kilenc hónapja ugyanis nemcsak boldogságot, hanem kéretlen „ajándékokat” is hagyott a sztármami bőrén. Andi most a követői előtt is feltárta, hogy a hormonális változások hatására a nyakát elborították a zavaró bőrfüggelékek.
Szarvas Andi gyermeke születése óta megváltozott a teste
A modell az Orvosi Intézet elől jelentkezett be, ahol láthatóan megkönnyebbülten, de mégis izgatottan mesélt a problémájáról.
Képzeljétek el, hogy várandósság alatt a nyakamon rengeteg ilyen lágy függő fibróma jött ki. Olyanok, mint mini anyajegyek. Látványra sem szép, a tapintása sem jó, úgyhogy arra gondoltam, leszedetem őket
– árulta el Andi, aki szerint legalább tíz ilyen zavaró kis „lógos”bőrdarab csúfította el a nyakát. A kismamák körében nem ritka jelenség a fibrómák megjelenése, ám Andi számára esztétikailag és közérzetileg is fontossá vált, hogy visszakapja régi önmagát.
Miért fél az anyajegyektől?
Andi óvatossága nem véletlen. Kiderült, hogy a csinos édesanyának korábban már meggyűlt a baja a bőrgyógyászati problémákkal. Két évvel ezelőtt egy gyanús anyajegyet sürgősen ki kellett vágni a lábából, így a mostani látogatást egy alapos szűréssel is összekötötte. A hátán, a combján és a kezén is vannak nagyobb anyajegyek, amelyek miatt folyamatos kontrollra van szüksége.
Illetve megnézetem az anyajegyeimet, mert nekem vannak nagyobb anyajegyeim a hátamon, a combomon, a kezemen, és azért két éve vágtak ki a lábamból, mert az nagyon szükségszerű volt, és most inkább megnézetem, hogy minden rendben van-e velük. Úgyhogy tök kíváncsi vagyok majd, olyan jó lesz úgy látni a nyakamat, hogy nincsenek rajta. Nagyon durva, hogy várandóság alatt így ennyi kijött.
– tette hozzá aggódva, mielőtt belépett volna a rendelőbe.
A beavatkozás
Szerencsére a diagnózis megnyugtató volt: az anyajegyei rendben vannak, a zavaró fibrómáktól pedig pillanatok alatt megszabadították. A doktornő egy speciális, esztétikailag legszebb gyógyulást ígérő módszert választott: egyszerűen „lecsípték” a felesleges bőrszöveteket.
Annyira kedves volt a doktornő, pikk-pakk megvolt minden. Nagyon jó lesz végre úgy látni a nyakamat, hogy nincs rajta semmi
– mesélte lelkesen a beavatkozás után Szarvas Andi Instagram oldalán a követőinek.
