Műteni kellett Szarvas Andit: elváltozások jelentek meg a nyakán!

Szarvas Andi neve egyet jelent a tökéletességgel és a ragyogással, ám a kulisszák mögött ő is ugyanolyan küzdelmeket folytat, mint bármelyik édesanya. A terhesség kilenc hónapja ugyanis nemcsak boldogságot, hanem kéretlen „ajándékokat” is hagyott a sztármami bőrén. Andi most a követői előtt is feltárta, hogy a hormonális változások hatására a nyakát elborították a zavaró bőrfüggelékek.

Szarvas Andi kislánya március 24-én töltötte be az első életévét, az édesanya nagyon büszke a csodaszép Zinára (Fotó: Szarvas Andi)

Szarvas Andi gyermeke születése óta megváltozott a teste

A modell az Orvosi Intézet elől jelentkezett be, ahol láthatóan megkönnyebbülten, de mégis izgatottan mesélt a problémájáról.

Képzeljétek el, hogy várandósság alatt a nyakamon rengeteg ilyen lágy függő fibróma jött ki. Olyanok, mint mini anyajegyek. Látványra sem szép, a tapintása sem jó, úgyhogy arra gondoltam, leszedetem őket

– árulta el Andi, aki szerint legalább tíz ilyen zavaró kis „lógos”bőrdarab csúfította el a nyakát. A kismamák körében nem ritka jelenség a fibrómák megjelenése, ám Andi számára esztétikailag és közérzetileg is fontossá vált, hogy visszakapja régi önmagát.

Miért fél az anyajegyektől?

Andi óvatossága nem véletlen. Kiderült, hogy a csinos édesanyának korábban már meggyűlt a baja a bőrgyógyászati problémákkal. Két évvel ezelőtt egy gyanús anyajegyet sürgősen ki kellett vágni a lábából, így a mostani látogatást egy alapos szűréssel is összekötötte. A hátán, a combján és a kezén is vannak nagyobb anyajegyek, amelyek miatt folyamatos kontrollra van szüksége.

Illetve megnézetem az anyajegyeimet, mert nekem vannak nagyobb anyajegyeim a hátamon, a combomon, a kezemen, és azért két éve vágtak ki a lábamból, mert az nagyon szükségszerű volt, és most inkább megnézetem, hogy minden rendben van-e velük. Úgyhogy tök kíváncsi vagyok majd, olyan jó lesz úgy látni a nyakamat, hogy nincsenek rajta. Nagyon durva, hogy várandóság alatt így ennyi kijött.

– tette hozzá aggódva, mielőtt belépett volna a rendelőbe.

A beavatkozás

Szerencsére a diagnózis megnyugtató volt: az anyajegyei rendben vannak, a zavaró fibrómáktól pedig pillanatok alatt megszabadították. A doktornő egy speciális, esztétikailag legszebb gyógyulást ígérő módszert választott: egyszerűen „lecsípték” a felesleges bőrszöveteket.

Annyira kedves volt a doktornő, pikk-pakk megvolt minden. Nagyon jó lesz végre úgy látni a nyakamat, hogy nincs rajta semmi

– mesélte lelkesen a beavatkozás után Szarvas Andi Instagram oldalán a követőinek.