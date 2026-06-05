Baleset történt a Gyáli úton

Oszlopnak ütközött egy személygépkocsi Budapest IX. kerületében, a Gyáli úton, az Ecseri út közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon két sávon forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.