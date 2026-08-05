Georgina Rodriguez alakja ismét téma lett, most reagált

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Forrás: Jasmine Allday Georgina Rodriguez hits back at body shamers days before marrying Cristiano Ronaldo Mirror https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/georgina-rodriguez-cristiano-ronaldo-bodyshamers-37513637

Nem először váltanak ki vitát a róla készült nyári fotók, most azonban Georgina Rodriguez már nemcsak önmagáért állt ki. A 32 éves modell azt szeretné, hogy három lánya úgy nőjön fel, hogy tudja, egy ember értékét nem az idegenek véleménye és nem a külseje határozza meg.

Georgina Rodriguez nem hagyta szó nélkül a testét ért kritikákat.

Fotó: AFP

Georgina Rodriguez alakja minden nyáron téma

A modell közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt napokban egy hajón készült képei alatt ismét megjelentek a testét bíráló hozzászólások. Voltak, akik kritizálták, mások megvédték, ő azonban belefáradt abba, hogy nyaranta újra és újra a teste kerüljön a figyelem középpontjába.

Georgina így fogalmazott:

A testem meg fog változni, ahogy minden nő teste. És remélem, hogy ez még sok évig így is marad, mert ez azt jelenti, hogy még élek.

Azt is megkérdezte, ki dönti el, milyen a „helyes” test, és valóban gondolhatja-e bárki, hogy a boldogságnak meghatározott mérete van.



Lányainak is ezt szeretné átadni

A modell hat gyermeket nevel, közülük három lány. A nyolcéves Alana Martina és a négyéves Bella Esmeralda a biológiai gyermekei, Georgina pedig azt szeretné, hogy mindhárom lány büszke legyen a saját testére.

Cristianóról azt mondta, mélyen büszke arra, milyen értékeket képvisel apaként és férfiként. A pár tíz éve van együtt, és most az esküvőjükre készül.

Szereti a vonalait és a szabadságát

A modell a bírálatok ellenére sem akar megfelelni mások elvárásainak. Georgina így fogalmazott:

Szeretem a vonalaimat. Szeretem a szabadságot, hogy abban a testben élhetek, amelyet én választok.

Szerinte ez a test minden változatában tiszteletet, szeretetet és hálát érdemel.