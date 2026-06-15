RETRO RÁDIÓ

David Beckham köszöni szépen, nem kér a viszályról szóló kérdésekből

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Hónapok óta attól hangos a média, hogy nincs rendben a család. David Beckham nem hajlandó ezekre a kérdésekre válaszolni.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.15. 10:30
David Beckham Brooklyn Beckham viszály

David Beckham meghúzta a határt egy interjú során, amikor arról kérdezték, hogy viseli a médiát a családjában tomboló viszály miatt. Az egykori sportoló kedvesen, de határozottan állította le a beszélgetés ezen részét.

David Beckham visszautasította a családjáról érdeklődő újságíró kérdését
David Beckham visszautasította a családjáról érdeklődő újságíró kérdését
Fotó: AFP

David Beckham nem hajlandó a viszályról beszélni 

Az egykori focista nemrégiben kapta meg a csillagját a hollywoodi Hírességek Sétányán, ahol nem volt hajlandó válaszolni a családját érintő kérdésekre. A Variety újságírója próbálta volna kikérdezni arról, hogy milyen hatással van rájuk a családi viszály miatt a média, amire Beckham rövid választ adott. 

Őszintén szólva, elnézést, hogy félbeszakítom, de ez magánügy. Ez az egy dolog, amiről nem szeretnék beszélni.

A kérdés érzékenyen érintette, hiszen köztudott, hogy családi feszültség tombol Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz, valamint a szülők között hónapok óta a nyilvánosság előtt is. A beszámolók szerint Brooklyn nem vett részt apja ünnepségén, ahol rajta kívül az egész Beckham család tiszteletét tette. 

David számára a család az első 

A családi konfliktus még a közösségi médiában is kiéleződött korábban: Brooklyn egy hosszab bejegyzésben taglalta, hogy szülei „kontrollálják a médiában megjelenő narratívát”, és több alkalommal is sérelmezte a nyilvános megnyilvánulásukat. Azt is állította Brooklyn, hogy az esküvőjén is kellemetlen pillanatokat élt át egy tánc miatt. 

David Beckham ugyanakkor az interjúban hangsúlyozta, hogy számára a család az első: „A család mindig a prioritásunk, és ez az, ami működteti ezt hosszú távon.” - olvasható a Page Six cikkében

 

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