David Beckham köszöni szépen, nem kér a viszályról szóló kérdésekből

David Beckham meghúzta a határt egy interjú során, amikor arról kérdezték, hogy viseli a médiát a családjában tomboló viszály miatt. Az egykori sportoló kedvesen, de határozottan állította le a beszélgetés ezen részét.

David Beckham visszautasította a családjáról érdeklődő újságíró kérdését

Fotó: AFP

David Beckham nem hajlandó a viszályról beszélni

Az egykori focista nemrégiben kapta meg a csillagját a hollywoodi Hírességek Sétányán, ahol nem volt hajlandó válaszolni a családját érintő kérdésekre. A Variety újságírója próbálta volna kikérdezni arról, hogy milyen hatással van rájuk a családi viszály miatt a média, amire Beckham rövid választ adott.

Őszintén szólva, elnézést, hogy félbeszakítom, de ez magánügy. Ez az egy dolog, amiről nem szeretnék beszélni.

A kérdés érzékenyen érintette, hiszen köztudott, hogy családi feszültség tombol Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz, valamint a szülők között hónapok óta a nyilvánosság előtt is. A beszámolók szerint Brooklyn nem vett részt apja ünnepségén, ahol rajta kívül az egész Beckham család tiszteletét tette.

David számára a család az első

A családi konfliktus még a közösségi médiában is kiéleződött korábban: Brooklyn egy hosszab bejegyzésben taglalta, hogy szülei „kontrollálják a médiában megjelenő narratívát”, és több alkalommal is sérelmezte a nyilvános megnyilvánulásukat. Azt is állította Brooklyn, hogy az esküvőjén is kellemetlen pillanatokat élt át egy tánc miatt.

David Beckham ugyanakkor az interjúban hangsúlyozta, hogy számára a család az első: „A család mindig a prioritásunk, és ez az, ami működteti ezt hosszú távon.” - olvasható a Page Six cikkében.