Folytatódik a feszültség: hoppon hagyta 14 éves kishúgát Brooklyn Beckham
A fiatal lány megszerette volna látogatni a bátyját. Brooklyn Beckham azonban nem nyitott neki ajtót.
Brooklyn Beckham miatt maradt hoppon a 14 éves húga, aki egy ünnepséget követően vette az irányt bátyja Los Angeles-i otthonát. Hiába érkezett a tinilány a házhoz, azonban nem nyitottak neki ajtót.
Brooklyn Beckhamhez érkezett a testvére, de hiába
David és Victoria Beckham lánya, Harper megpróbálta meglátogatni különélő bátyját Brooklyn Beckhamet annak Los Angeles-i otthonában, de nem járt sikerrel. A 14 éves Harper azután tett próbálkozást miután részt vett édesapja, David Beckham hollywoodi Hírességek Sétánya-ünnepségén.
A fiatal lány bejelentés nélkül érkezett idősebb testvérének házához, ahonnan rövid időn belül távozni kényszerült anélkül, hogy találkozhatott volna Brooklynnal, a források szerint ugyanis testvére és annak felesége Nicola Peltz nem tartózkodtak otthon.
Továbbra is feszült a viszony
Brooklyn Beckham korábban nyilvánosan beszélt arról, hogy szülei állítólag irányították a családjáról kialakult médiaképet, és korábban egy hosszú bejegyzésben taglalta, hogy miért nem hajlandó kibékülni a családjával, különösképpen édesanyjával, Victoria Beckhammal.
A bejegyzésben azt is állította, hogy nyomást gyakorolt rá a családja a házasságával kapcsolatban, és megpróbálták befolyásolni a döntéseit, emellett az esküvőn is kellemetlen helyzetbe került egy nyilvános tánc miatt. Brooklyn később bejelentette, hogy csak is ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni a családjával, ugyanis békére és magánéletre vágyik.
A családi viszony azóta is feszült, ámbár egyes források szerint a család többi tagja továbbra is hiányolja Brooklynt – olvasható a Page Six cikkében.
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