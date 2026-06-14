Folytatódik a feszültség: hoppon hagyta 14 éves kishúgát Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham miatt maradt hoppon a 14 éves húga, aki egy ünnepséget követően vette az irányt bátyja Los Angeles-i otthonát. Hiába érkezett a tinilány a házhoz, azonban nem nyitottak neki ajtót.

Továbbra is feszült a viszony Brooklyn Beckham és családja között

Fotó: Doug Peters

Brooklyn Beckhamhez érkezett a testvére, de hiába

David és Victoria Beckham lánya, Harper megpróbálta meglátogatni különélő bátyját Brooklyn Beckhamet annak Los Angeles-i otthonában, de nem járt sikerrel. A 14 éves Harper azután tett próbálkozást miután részt vett édesapja, David Beckham hollywoodi Hírességek Sétánya-ünnepségén.

A fiatal lány bejelentés nélkül érkezett idősebb testvérének házához, ahonnan rövid időn belül távozni kényszerült anélkül, hogy találkozhatott volna Brooklynnal, a források szerint ugyanis testvére és annak felesége Nicola Peltz nem tartózkodtak otthon.

Harper Beckham goes to Brooklyn’s LA mansion in desperate attempt to heal rift — but leaves seconds later without seeing him https://t.co/thQ02KaWb8 pic.twitter.com/uTMoxPA7sf — New York Post (@nypost) June 12, 2026

Továbbra is feszült a viszony

Brooklyn Beckham korábban nyilvánosan beszélt arról, hogy szülei állítólag irányították a családjáról kialakult médiaképet, és korábban egy hosszú bejegyzésben taglalta, hogy miért nem hajlandó kibékülni a családjával, különösképpen édesanyjával, Victoria Beckhammal.

A bejegyzésben azt is állította, hogy nyomást gyakorolt rá a családja a házasságával kapcsolatban, és megpróbálták befolyásolni a döntéseit, emellett az esküvőn is kellemetlen helyzetbe került egy nyilvános tánc miatt. Brooklyn később bejelentette, hogy csak is ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni a családjával, ugyanis békére és magánéletre vágyik.

A családi viszony azóta is feszült, ámbár egyes források szerint a család többi tagja továbbra is hiányolja Brooklynt – olvasható a Page Six cikkében.