Victoria Beckham kifakadt a családi botrányról: „Mindig a gyermekeinket helyezzük előtérbe” 

Komoly családi válság rázta meg a Beckham-birodalmat: Victoria Beckham most először beszélt nyíltan arról, mennyire megviseli, hogy fia eltávolodott tőlük. A korábbi Spice Girl egy amerikai műsorban vallott arról, hogy a háttérben zajló dráma ellenére próbál talpon maradni.

A konfliktus az év elején robbant ki, amikor Brooklyn Beckham egy kemény hangvételű bejegyzésben gyakorlatilag elhatárolódott családjától. A fiatal sztár azóta állítólag inkább felesége, Nicola Peltz és annak befolyásos családja felé fordult, ami tovább mélyítette a szakadékot.

A helyzetet tovább súlyosbították azok a vádak, amelyek szerint Victoria „tönkretette” fia esküvőjének egyik legfontosabb pillanatát. A pletykák szerint a sztáranya túl közel került a párhoz az első tánc során, ami állítólag könnyekig meghatotta – vagy inkább felzaklatta – a menyasszonyt.

A botrányok után Victoria végül megtörte a csendet egy televíziós interjúban. A beszélgetés során elismerte: az elmúlt időszak rendkívül megterhelő volt számukra, de igyekszik a pozitívumokra koncentrálni. Külön kiemelte, hogy férjével, David Beckham-mel szorosabb a kapcsolatuk, mint valaha.

Mindig támogatjuk egymást mindenben

– mondta, majd hozzátette: a család számukra mindennél fontosabb. Amikor azonban a gyermekeiről kérdezték, már nem tudta teljesen leplezni az érzelmeit.

Mindig a gyermekeinket helyezzük előtérbe. Mindennél jobban szeretjük őket

– hangsúlyozta, ami sokak szerint egyértelmű üzenet volt elszakadt fiának is.

A közösségi médiában rengetegen álltak ki mellette. Többen úgy vélik, a hangjában még mindig érezhető a fájdalom, és sokan együttéreznek vele, hiszen egy gyermekkel való konfliktus az egyik legnehezebb helyzet, amit egy szülő átélhet.

A háttérben azonban továbbra is komoly feszültség húzódik. Brooklyn korábban azt állította, hogy a családi kapcsolatok „hamisak”, és a Beckham-márka fontosabb, mint a valódi érzelmek. Ezek a kijelentések csak még mélyebb sebeket ejtettek – írja a Daily Star.