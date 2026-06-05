"Ki az az utolsó kígyó, mocsok, szemét..." - Megjelent a gyermekvédelem Boráros Gábornál

Az elhunyt Jákli Mónika exe, Boráros Gábor döbbenetes videóval jelentkezett. Kivonult hozzá a gyermekvédelem. A celeb szerint ugyan semmi ok nem volt a látogatásra, ő mégis kávéval és kedvesen fogadta a szervezet munkatársait. Boráros szerint egy rosszakarója okozhatta a felfordulást, és azt is elárulta, mi lett a vizsgálat eredménye.

Gyermekvédelem jelent meg Boráros Gáboréknál

Fotó: Csaba Agota / RTL sajtóklub

Ahogy a Bors írta, az MMA harcos az utóbbi időben azon dolgozott, hogy segítsen feldolgozni kislányának, Zorának az édesanyja elvesztését. Ebben segíti új párja, Hosszú Dóra is, ezért is lepődtek meg annyira, amikor csütörtökön beállított hozzájuk a gyámhatóság.

Boráros Gábor szerint egy rosszakarója okozta a felfordulást

„Meglátogatott bennünket a gyermekvédelem”

– kezdte Instagram-sztorijában a sztárapuka.

Nem emlékszem pontosan, mit mondtak, milyen bejelentés alapján jöttek. Ki az az utolsó kígyó, mocsok, szemét, aki rám akarja küldeni a gyermekfelügyeletet? Tényleg rám küldik a felügyeletet, aki a legjobban vigyáz a kislányra? Akinek a legfontosabb a kislány? Normálisak ezek? Rám mondják, hogy nem vagyok normális? Biztos vagyok benne, hogy akinek köszönhető a gyermekfelügyelet látogatása, az feltehetőleg látja ezt a videót. Neki üzenem, hogy bármikor szívesen látom a gyermekfelügyeletet, le is ültettem őket, kávéval is megkínáltam őket. A bejelentő feltehetően máshogy vázolta fel az itteni körülményeket, az itteni helyzetet. Mert amikor besétáltak, nem arra számítottak, hogy csak pozitívumokat fognak tapasztalni, hallani és látni. Szóval bármikor ránk küldhetitek őket, mert így legalább még valakinek meg tudom mutatni, hogy Zora a legeslegjobb kezekben van itthon!

A sztárapuka később egy újabb videóban elmondta, a bejelentő valószínűleg azt gondolta, valamiféle sakáltanya közt tartja gyermekét, de őt is várja szeretettel otthonukba és kávéval is megkínálná. Boráros elmondta, biztos van hova fejlődnie, de már most sokkal jobb apának érzi magát, mint egy évvel ezelőtt. Aztán így folytatta:

„Az biztos, a gyámhatóság jövő héten megint jön, ezt beszéltük meg, mert szeretnének Zorával is találkozni. Megnyugtatok mindenkit, hogy Zora jól van, biztonságban van, a legnagyobb biztonságban itt van. Azt is hozzáteszem, ha már a látogatóknak is be kellett számoljak róla, hogy óvónők szerint és a többi gyerkőc anyukája szerint is, akik önmaguktól dicsértek meg, hogy amióta ez a felállás van Zora életében, amióta egy helyen van az otthona, azóta ő sokkal összeszedettebb, jó irányba halad a fejlődése és ez a továbbiakban sem fog változni!”