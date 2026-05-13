Boráros Gábor elárulta, milyen apuka lett
Nem mindig egyeznek a nézeteik. Boráros Gábor igen engedékeny édesapa lett.
Január 31-én egy fiatal édesanya tragédiájára ébredt az ország. Jákli Mónika 31 éves influenszer luxus autójával nagy sebességgel csapódott a fák közzé a szlovákiai 63-as főúton. A mentők tehetetlenek voltak. Mónika kórházba szállítás közben belehalt a sérüléseibe. Otthon négy éves kislánya várta haza anyukáját, hiába. Azóta édesapja, Boráros Gábor neveli teljes felügyelettel.
Boráros Gábor engedékeny édesapa lett
Négy hónappal Jákli Mónika tragikus halála után megszólal korábbi párja, Boráros Gábor. Ezúttal nem egyedül. Most először új párjával, Dórával együtt mesélnek őszintén a mögöttük álló embert próbáló időszak nehézségeiről és arról, hogyan alakították át az életüket, hogy szerető családként mindent meg tudjanak adni a négyéves Zorának.
Mint elárulták, Dóra korábban már összeköltözött Gáborral, de akkor nem alakultak jól a dolgok köztük. Így a fogtechnikusként dolgozó nő hazaköltözött Budapestre. Ám amikor bekövetkezett Jákli Mónika tragikus balesete, azonnal Gábor és a kis Zora mellett szeretett volna lenni. Mindenben segítette őket életük legnehezebb időszakában. Azóta pedig ingázva -, hiszen csütörtöktől vasárnapig vannak együtt -, de egy családként keresik az utat egy közös élet felé. Bár a nevelés kérdésében nem mindig értenek egyet Gáborral.
„Gábor sokkal engedékenyebb, mondjuk, mint én. Én azért elég szigorú vagyok. Én azért szeretem a napirendet azért követni. Vagy például, hogy időben lefeküdjön a kicsi, mert reggel kel, megy óviba.” - mondta el őszintén a Tények kamerái előtt Boráros Gábor új párja.
„Sok esetben ütközik a hozzáállásunk, a nézőpontunk, hogy ő mit tart helyesnek, s én mit tartok helyesnek” – tette már hozzá Boráros Gábor.
A barna szépség egyébként nem szeretne Zora édesanyjának a helyébe lépni. Egyfajta védelmező, gondoskodó támaszként áll a kislány mellett, hiszen keresztlányainak köszönhetően nagyon jól ért a gyerekek nyelvén. Sőt Zora is már a szívébe fogadta, ha nincsen velük, gyakran kérdezgeti apukáját Dóra felől, és kéri hívják fel telefonon.
