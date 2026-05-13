Boráros Gábor elárulta, milyen apuka lett

Nem mindig egyeznek a nézeteik. Boráros Gábor igen engedékeny édesapa lett.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.13. 14:00
Január 31-én egy fiatal édesanya tragédiájára ébredt az ország. Jákli Mónika 31 éves influenszer luxus autójával nagy sebességgel csapódott a fák közzé a szlovákiai 63-as főúton. A mentők tehetetlenek voltak. Mónika kórházba szállítás közben belehalt a sérüléseibe. Otthon négy éves kislánya várta haza anyukáját, hiába. Azóta édesapja, Boráros Gábor neveli teljes felügyelettel. 

Boráros Gábor korábbi MMA harcos / Fotó: TV2

Négy hónappal Jákli Mónika tragikus halála után megszólal korábbi párja, Boráros Gábor. Ezúttal nem egyedül. Most először új párjával, Dórával együtt mesélnek őszintén a mögöttük álló embert próbáló időszak nehézségeiről és arról, hogyan alakították át az életüket, hogy szerető családként mindent meg tudjanak adni a négyéves Zorának.

Mint elárulták, Dóra korábban már összeköltözött Gáborral, de akkor nem alakultak jól a dolgok köztük. Így a fogtechnikusként dolgozó nő hazaköltözött Budapestre. Ám amikor bekövetkezett Jákli Mónika tragikus balesete, azonnal Gábor és a kis Zora mellett szeretett volna lenni. Mindenben segítette őket életük legnehezebb időszakában. Azóta pedig ingázva -, hiszen csütörtöktől vasárnapig vannak együtt -, de egy családként keresik az utat egy közös élet felé. Bár a nevelés kérdésében nem mindig értenek egyet Gáborral.

„Gábor sokkal engedékenyebb, mondjuk, mint én. Én azért elég szigorú vagyok. Én azért szeretem a napirendet azért követni. Vagy például, hogy időben lefeküdjön a kicsi, mert reggel kel, megy óviba.” - mondta el őszintén a Tények kamerái előtt Boráros Gábor új párja.

„Sok esetben ütközik a hozzáállásunk, a nézőpontunk, hogy ő mit tart helyesnek, s én mit tartok helyesnek” – tette már hozzá Boráros Gábor.

A barna szépség egyébként nem szeretne Zora édesanyjának a helyébe lépni. Egyfajta védelmező, gondoskodó támaszként áll a kislány mellett, hiszen keresztlányainak köszönhetően nagyon jól ért a gyerekek nyelvén. Sőt Zora is már a szívébe fogadta, ha nincsen velük, gyakran kérdezgeti apukáját Dóra felől, és kéri hívják fel telefonon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
