Boráros Gábor elárulta, milyen apuka lett

Január 31-én egy fiatal édesanya tragédiájára ébredt az ország. Jákli Mónika 31 éves influenszer luxus autójával nagy sebességgel csapódott a fák közzé a szlovákiai 63-as főúton. A mentők tehetetlenek voltak. Mónika kórházba szállítás közben belehalt a sérüléseibe. Otthon négy éves kislánya várta haza anyukáját, hiába. Azóta édesapja, Boráros Gábor neveli teljes felügyelettel.

Boráros Gábor korábbi MMA harcos / Fotó: TV2

Boráros Gábor engedékeny édesapa lett

Négy hónappal Jákli Mónika tragikus halála után megszólal korábbi párja, Boráros Gábor. Ezúttal nem egyedül. Most először új párjával, Dórával együtt mesélnek őszintén a mögöttük álló embert próbáló időszak nehézségeiről és arról, hogyan alakították át az életüket, hogy szerető családként mindent meg tudjanak adni a négyéves Zorának.

Mint elárulták, Dóra korábban már összeköltözött Gáborral, de akkor nem alakultak jól a dolgok köztük. Így a fogtechnikusként dolgozó nő hazaköltözött Budapestre. Ám amikor bekövetkezett Jákli Mónika tragikus balesete, azonnal Gábor és a kis Zora mellett szeretett volna lenni. Mindenben segítette őket életük legnehezebb időszakában. Azóta pedig ingázva -, hiszen csütörtöktől vasárnapig vannak együtt -, de egy családként keresik az utat egy közös élet felé. Bár a nevelés kérdésében nem mindig értenek egyet Gáborral.

„Gábor sokkal engedékenyebb, mondjuk, mint én. Én azért elég szigorú vagyok. Én azért szeretem a napirendet azért követni. Vagy például, hogy időben lefeküdjön a kicsi, mert reggel kel, megy óviba.” - mondta el őszintén a Tények kamerái előtt Boráros Gábor új párja.

„Sok esetben ütközik a hozzáállásunk, a nézőpontunk, hogy ő mit tart helyesnek, s én mit tartok helyesnek” – tette már hozzá Boráros Gábor.

A barna szépség egyébként nem szeretne Zora édesanyjának a helyébe lépni. Egyfajta védelmező, gondoskodó támaszként áll a kislány mellett, hiszen keresztlányainak köszönhetően nagyon jól ért a gyerekek nyelvén. Sőt Zora is már a szívébe fogadta, ha nincsen velük, gyakran kérdezgeti apukáját Dóra felől, és kéri hívják fel telefonon.

