RETRO RÁDIÓ

Brutális tömegkarambol történt Budapest szívében, megbénult a közlekedés

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Nagy erőkkel vonultak ki a lánglovagok a helyszínre.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 15:15
Módosítva: 2026.06.04. 15:17
IX. kerület baleset Ferencváros tömegkarambol tűzoltók

Riasztották a tűzoltókat, miután egymásba futott három személyautó Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton, a Haller utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom, ami a közösségi közlekedést is érinti – közölte a katasztrófavédelem.

 

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