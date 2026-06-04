Brutális tömegkarambol történt Budapest szívében, megbénult a közlekedés

Riasztották a tűzoltókat, miután egymásba futott három személyautó Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton, a Haller utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom, ami a közösségi közlekedést is érinti – közölte a katasztrófavédelem.