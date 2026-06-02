Traktor és kisteherautó szaladt egymásba, lezárták az utat

Traktor és kisteherautó ütközött össze a Soltvadkertet és Tázlárt összekötő, 5405-ös út 3-as és 4-es kilométerszelvényénél. A balesethez a soltvadkerti önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kistehergépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.