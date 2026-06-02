"Alkalmatlan a feladatra" – áll a bál, máris nekimentek Borbély Balázsnak a Fradi-szurkolók

A zöld-fehérek szurkolóinak egy része nem áll az újonnan kinevezett edző mellé. Borbély Balázst sokan alkalmatlannak tartják a Ferencváros élére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 13:30
borbély balázs ferencváros eto fc győr

Valóságos kommentháború bontakozott ki a Ferencváros közösségi oldalán, miután a klub hivatalosan is bejelentette, hogy a Győrrel bajnoki címet nyerő Borbély Balázs veszi át a zöld-fehérek irányítását. A 46 éves szakember korábban mindössze néhány mondatban búcsúzott el az ETO-tól, ami már akkor is komoly visszhangot váltott ki a győri szurkolók körében. A hivatalos bejelentést követően azonban még tovább fokozódtak az indulatok: a szurkolók egy része teljesen alkalmatlannak tartja Borbélyt az FTC élére.

Már a múlt hét pénteki eseményekből sejteni lehetett, hogy Borbély Balázs a Ferencvárosnál folytatja pályafutását. Korábbi klubja, az ETO FC Győr egy hosszabb közleményben tudatta, hogy a szakember távozik a csapattól, amelyet az idény során bajnoki címig vezetett. A bejelentést követően a 46 éves tréner számos kritikát kapott a győri szurkolóktól, ám arra kevesen számítottak, hogy a Ferencváros drukkerei közül is többen nemtetszésüknek adnak hangot.

Szerintem teljesen alkalmatlan a Fradi élére

– írta az egyik drukker. 

Egyáltalán nem örülök neki, jobb lett volna, ha marad Győrben

– szólt hozzá egy másik szurkoló.

Gyenge lesz a Fradihoz

– fogalmazott egy másik zöld-fehér drukker. 

Természetesen nem csak kritikus hangok jelentek meg a bejelentés után. Számos Ferencváros-szurkoló üdvözölte Borbély Balázs érkezését, és támogatásáról biztosította az új vezetőedzőt. Többen kiemelték, hogy örülnek annak, hogy egy magyar szakember kapott lehetőséget a kispadon, míg mások jó munkát és sok sikert kívántak neki a rekordbajnok élén. A hozzászólások alapján sokan bíznak benne, hogy Borbély az ETO-nál elért eredményeit a Ferencvárosnál is meg tudja ismételni.

 

