"Alkalmatlan a feladatra" – áll a bál, máris nekimentek Borbély Balázsnak a Fradi-szurkolók
A zöld-fehérek szurkolóinak egy része nem áll az újonnan kinevezett edző mellé. Borbély Balázst sokan alkalmatlannak tartják a Ferencváros élére.
Valóságos kommentháború bontakozott ki a Ferencváros közösségi oldalán, miután a klub hivatalosan is bejelentette, hogy a Győrrel bajnoki címet nyerő Borbély Balázs veszi át a zöld-fehérek irányítását. A 46 éves szakember korábban mindössze néhány mondatban búcsúzott el az ETO-tól, ami már akkor is komoly visszhangot váltott ki a győri szurkolók körében. A hivatalos bejelentést követően azonban még tovább fokozódtak az indulatok: a szurkolók egy része teljesen alkalmatlannak tartja Borbélyt az FTC élére.
Felháborodtak a Fradi szurkolók Borbély Balázs kinevezése után
Már a múlt hét pénteki eseményekből sejteni lehetett, hogy Borbély Balázs a Ferencvárosnál folytatja pályafutását. Korábbi klubja, az ETO FC Győr egy hosszabb közleményben tudatta, hogy a szakember távozik a csapattól, amelyet az idény során bajnoki címig vezetett. A bejelentést követően a 46 éves tréner számos kritikát kapott a győri szurkolóktól, ám arra kevesen számítottak, hogy a Ferencváros drukkerei közül is többen nemtetszésüknek adnak hangot.
Szerintem teljesen alkalmatlan a Fradi élére
– írta az egyik drukker.
Egyáltalán nem örülök neki, jobb lett volna, ha marad Győrben
– szólt hozzá egy másik szurkoló.
Gyenge lesz a Fradihoz
– fogalmazott egy másik zöld-fehér drukker.
Természetesen nem csak kritikus hangok jelentek meg a bejelentés után. Számos Ferencváros-szurkoló üdvözölte Borbély Balázs érkezését, és támogatásáról biztosította az új vezetőedzőt. Többen kiemelték, hogy örülnek annak, hogy egy magyar szakember kapott lehetőséget a kispadon, míg mások jó munkát és sok sikert kívántak neki a rekordbajnok élén. A hozzászólások alapján sokan bíznak benne, hogy Borbély az ETO-nál elért eredményeit a Ferencvárosnál is meg tudja ismételni.
