"Alkalmatlan a feladatra" – áll a bál, máris nekimentek Borbély Balázsnak a Fradi-szurkolók

Valóságos kommentháború bontakozott ki a Ferencváros közösségi oldalán, miután a klub hivatalosan is bejelentette, hogy a Győrrel bajnoki címet nyerő Borbély Balázs veszi át a zöld-fehérek irányítását. A 46 éves szakember korábban mindössze néhány mondatban búcsúzott el az ETO-tól, ami már akkor is komoly visszhangot váltott ki a győri szurkolók körében. A hivatalos bejelentést követően azonban még tovább fokozódtak az indulatok: a szurkolók egy része teljesen alkalmatlannak tartja Borbélyt az FTC élére.

Borbély Balázs hivatalos is a Ferencváros vezetőedzője lett Fotó: Dömötör Csaba

Felháborodtak a Fradi szurkolók Borbély Balázs kinevezése után

Már a múlt hét pénteki eseményekből sejteni lehetett, hogy Borbély Balázs a Ferencvárosnál folytatja pályafutását. Korábbi klubja, az ETO FC Győr egy hosszabb közleményben tudatta, hogy a szakember távozik a csapattól, amelyet az idény során bajnoki címig vezetett. A bejelentést követően a 46 éves tréner számos kritikát kapott a győri szurkolóktól, ám arra kevesen számítottak, hogy a Ferencváros drukkerei közül is többen nemtetszésüknek adnak hangot.

Szerintem teljesen alkalmatlan a Fradi élére

– írta az egyik drukker.

Egyáltalán nem örülök neki, jobb lett volna, ha marad Győrben

– szólt hozzá egy másik szurkoló.

Gyenge lesz a Fradihoz

– fogalmazott egy másik zöld-fehér drukker.

Természetesen nem csak kritikus hangok jelentek meg a bejelentés után. Számos Ferencváros-szurkoló üdvözölte Borbély Balázs érkezését, és támogatásáról biztosította az új vezetőedzőt. Többen kiemelték, hogy örülnek annak, hogy egy magyar szakember kapott lehetőséget a kispadon, míg mások jó munkát és sok sikert kívántak neki a rekordbajnok élén. A hozzászólások alapján sokan bíznak benne, hogy Borbély az ETO-nál elért eredményeit a Ferencvárosnál is meg tudja ismételni.