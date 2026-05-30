„Hajnal Tamástól kapott először lehetőséget" - Borbély Balázsról beszélt a Fradi korábbi sztárja

Módszeresen sajátította el mesterségét a Ferencvároshoz távozó győri sikertréner. Borbély Balázst korábbi csapattársa, Pinte Attila jellemezte.

Létrehozva: 2026.05.30. 07:30
A Pozsony belvárosában élő Pinte Attilának korábban csapattársa volt a győriekkel bajnoki címet nyert Borbély Balázs, aki közben már a Ferencvároshoz szerződött. Pinte elárulta, Borbély már játékosként is figyelt a részletekre. 

Borbély Balázs a Ferencvárosnál folytatja Fotó: Dömötör Csaba

Borbély Balázs sokat tanult Weisstől

Az Artmedia Petrzalkában futballoztam vele együtt uszkve fél évig, akkor én már kimenőben voltam a labdarúgásból, Borbély pedig tehetséges ifjú védekező középpályásnak számított. Arra emlékszem, hogy Balázs minden apróságra odafigyelt, amit az akkori edző, jelenlegi szlovák szövetségi kapitány, Vladimír Weiss mondott. Tőle lehetett tanulni. A 4-1-4-1-es játékrendszerben a védősor előtti biztosítót játszott, mindenhova odaért, ahová kellett

– emlékezett Borbély játékos éveire a 31-szeres szlovák válogatott Pinte, aki 2000/2001-ben az FTC-vel bajnoki címet szerzett. 

Borbély később a Kaiserslauternben futballozott, ott ismerte meg Hajnal Tamást, a Fradi jelenlegi sportigazgatóját. 

Hajnal biztosított lehetőséget neki arra, hogy a Fradi fiataljaival foglalkozzon, de amikor eljött az idő, némi tépelődés után a szlovákiai Dunaszerdahely hívására igent mondott, elvégre felnőtt vonalon is ki akarta próbálni magát. Világéletében szerény ember volt a másfél ezres községben, Egyházaskarcsán élő szakember, aki okosan csipegette össze edzői tudományát. Az meglepett, hogy éppen őt szemelték ki az NB II-es Győr edzőjének, de nem vallott szégyent, hiszen először az NB II-ből az élvonalba repítette az ETO-t, majd a légiósokkal teletűzdelt Fradi rovására megnyerte a magyar bajnokságot

– egészített ki Pinte Attila.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
