„Hajnal Tamástól kapott először lehetőséget" - Borbély Balázsról beszélt a Fradi korábbi sztárja

A Pozsony belvárosában élő Pinte Attilának korábban csapattársa volt a győriekkel bajnoki címet nyert Borbély Balázs, aki közben már a Ferencvároshoz szerződött. Pinte elárulta, Borbély már játékosként is figyelt a részletekre.

Borbély Balázs a Ferencvárosnál folytatja Fotó: Dömötör Csaba

Borbély Balázs sokat tanult Weisstől

Az Artmedia Petrzalkában futballoztam vele együtt uszkve fél évig, akkor én már kimenőben voltam a labdarúgásból, Borbély pedig tehetséges ifjú védekező középpályásnak számított. Arra emlékszem, hogy Balázs minden apróságra odafigyelt, amit az akkori edző, jelenlegi szlovák szövetségi kapitány, Vladimír Weiss mondott. Tőle lehetett tanulni. A 4-1-4-1-es játékrendszerben a védősor előtti biztosítót játszott, mindenhova odaért, ahová kellett

– emlékezett Borbély játékos éveire a 31-szeres szlovák válogatott Pinte, aki 2000/2001-ben az FTC-vel bajnoki címet szerzett.

Borbély később a Kaiserslauternben futballozott, ott ismerte meg Hajnal Tamást, a Fradi jelenlegi sportigazgatóját.

Hajnal biztosított lehetőséget neki arra, hogy a Fradi fiataljaival foglalkozzon, de amikor eljött az idő, némi tépelődés után a szlovákiai Dunaszerdahely hívására igent mondott, elvégre felnőtt vonalon is ki akarta próbálni magát. Világéletében szerény ember volt a másfél ezres községben, Egyházaskarcsán élő szakember, aki okosan csipegette össze edzői tudományát. Az meglepett, hogy éppen őt szemelték ki az NB II-es Győr edzőjének, de nem vallott szégyent, hiszen először az NB II-ből az élvonalba repítette az ETO-t, majd a légiósokkal teletűzdelt Fradi rovására megnyerte a magyar bajnokságot

– egészített ki Pinte Attila.