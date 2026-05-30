Budapest egyik legismertebb épülete több titkot rejt, mint gondolnánk

A Pest-Vác vasút megnyitása után, olyan hihetetlen fejlődésnek indult a magyar vasút, hogy 22 évvel később az addigi vasúti infrastruktúra bővítésre szorult. A már létező Nyugati és Józsefvárosi pályaudvarok mellé szükség lett egy új fejállomás. Ez lett az új központi pályaudvar, mai nevén a Keleti.

A Keleti egykori jegypénztára (később Lotz-terem). A felvétel 1884-ben készült

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.06.059

1. Majdnem nem is a Baross térre épült a Keleti

Az eredeti elképzelések szerint az épületet nem a mai helyére, a Baross térre, hanem jóval beljebb, a Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződésének környékére szánták. Ha ez megvalósul, ma teljesen más lenne a város egyik legfontosabb közlekedési tengelye: a pályaudvar szó szerint mélyebben benyúlt volna a belvárosi szövetbe.

A tervet az 1873-as gazdasági válság visszavetette, így az építkezés csak 1881-ben kezdődhetett meg a mai helyszínen. Az épületet Rochlitz Gyula, a MÁV főfelügyelője és építésze tervezte, aki a munka előtt európai tanulmányúton járt. A Keleti: tehát tudatosan európai minták alapján készült reprezentatív főpályaudvar volt. A hatalmas csarnok acélszerkezetének terveit Feketeházy János készítette, akinek a nevéhez az Operaház tetőszerkezete és a Szabadság híd is kötődik.

2. A „Keleti” név nem egyszerűen földrajzi irányt jelent

A pályaudvar 1884-es megnyitásakor még nem Keletiként élt a köztudatban: eredetileg Központi pályaudvarnak, korabeli szóhasználattal indóháznak nevezték. A Keleti nevet csak 1892-től viseli. A név első hallásra kézenfekvőnek tűnik, hiszen az épület Pest keleti oldalán áll, de a történet ennél érdekesebb. A „Keleti” elnevezés elsősorban nem a városon belüli fekvésre, hanem a vasúti kapcsolatok irányára utalt: innen vezettek fontos útvonalak Erdély és a Balkán felé.

A Keleti hátulról

A Keleti nemcsak Budapest egyik kapuja volt, hanem a dualizmus kori Magyarország keleti és délkeleti kapcsolatainak jelképe. Nem véletlen, hogy az épület monumentális homlokzata is inkább emlékeztet városi palotára, mint egyszerű közlekedési létesítményre. Aki ma átsiet rajta egy késő vonat miatt, az lényegében egy 19. századi nagyhatalmi vasúti álmon vág keresztül.