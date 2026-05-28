Brutális taxidrágítás jöhet Budapesten, de előtte blokádra is számíthatunk
Egy átlagos út ára több száz, hosszabb fuvaroké akár több ezer forinttal nőhet. A taxisok szerint a tarifaemelés mellett a hatósági árat is eltörölné a főváros, ez annyira kiakasztotta őket, hogy blokádot is kilátásba helyeztek.
Heves vita robbant ki a fővárosi taxis tarifák tervezett emeléséről a Fővárosi Közgyűlés szakbizottsági ülésén. A városvezetés 27 százalékos drágítást javasol, amelyről pénteken dönthet a Fővárosi Közgyűlés. A taxisok érdekvédelmi szervezeteinél és a sofőrök Facebook csoportjaiban az verte ki a biztosítékot, hogy napvilágot látott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) legújabb javaslatcsomagja, amely a rögzített hatósági áras tarifa eltörlését, és egy sávos, algoritmikus alapú díjszabás bevezetését készíti elő.
A taxisok szerint egy ilyen változás veszélyeztetné a hazai kisvállalkozások megélhetését, de az utasok is rosszabbul járnának. Véleményük szerint a dinamikus árazás – amely a kereslet és kínálat függvényében, algoritmusok alapján határozza meg a fuvardíjakat – teljesen kiszolgáltatottá tenné az utazoközönséget a digitális platformnak, az ár pedig kiszámíthatatlan lenne.
Ha elfogadják pénteken a 27 százalékos emelési tervet, az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométerdíj 440-ről 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra nő. A repülőtéri utaknál további 1000 forintos felár is jöhet. Ez nem aprópénz: egy átlagos, 5 kilométeres budapesti út ára nagyjából 3300 forintról 4200 forintra ugorhat. Ez is hatalmas áremelkedés, de legalább kiszámítható, az algoritmus alapú viszont mindig változik a helyzet függvényében.
Miközben a taxis szervezetek, a BKK és a főváros egyeztetnek, a taxizó budapestieket senki nem kérdezte meg. Sokan nem szórakozásból ülnek taxiba. Van, akinek a taxi a kórházba jutást, az idős hozzátartozó meglátogatását, a gyerekkel való biztonságos hazajutást vagy a mozgáskorlátozott közlekedést jelenti. Nekik a 27 százalékos emelés nem kényelmi kérdés, hanem havi szinten érezhető pluszteher.
A taxisok szerint a drágulás elkerülhetetlen
A taxis érdekképviseletek egy része szerint a drágítás elkerülhetetlen. Arra hivatkoznak, hogy három éve nem volt érdemi tarifaemelés, miközben az üzemanyag, a szerviz, a biztosítás és a megélhetés is sokkal drágább lett.
Mások viszont csak 15 százalékos emelést tartanának indokoltnak, mert attól tartanak, hogy a túl nagy drágítás elriasztja az utasokat. A klímavédelmi ülésen Szepesfalvy Anna, a Fidesz új fővárosi frakcióvezetője is a lépcsőzetes emelést javasolta: először kisebb drágítást vezessenek be, majd fél év múlva értékeljék újra a helyzetet.
Az áremelésnél is durvább, hogy a fix hatósági ár helyett később sávos vagy algoritmikus árképzés jöhet. Ez azt jelenthetné, hogy csúcsidőben, esőben, nagy rendezvények vagy reptéri torlódások idején sokkal drágább lehetne ugyanaz az út, tehát kiszámíthatatlan lenne, hogy mennyit kell fizetni a taxiért. Az utas szempontjából ez különösen veszélyes: ma legalább előre kiszámítható, mennyibe kerül a fuvar. Egy változó áras rendszerben viszont könnyen az történhetne, hogy akkor lenne a legdrágább a taxi, amikor a legnagyobb szükség van rá. Kiss Ambrus megerősítette: bár a BKK szakmai álláspontja továbbra is az, hogy egy alsó és felső korláttal rendelkező sávos árazás jobban alkalmazkodna a piaci viszonyokhoz, ez jelenleg még csak egy szakmai elképzelésnél.
Az elmúlt időszakban többször is felmerült, hogy a hatósági árakat szabad vagy részben szabad piaci ár váltsa fel. Ezt a taxisok egyértelműen elutasítják. Amikor a főváros 2023-ban ki akarta vezetni a hatósági árat a taxipiacról, a taxisok levelet írtak Orbán Viktornak. Arra kérték az akkori miniszterelnököt, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel támogassák az ágazat egyértelmű törekvését a jelenlegi rögzített hatósági ár megvédésére. Akkor a kormány egy rendelettel konkrétan megtiltotta a fővárosnak a hatósági ár kivezetését. Ha ennek a kivezetésére tesz lépéseket pénteken a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Közgyűlés, a taxisok is lépnek, a blokádot is kilátásba helyezték.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!