Brutális taxidrágítás jöhet Budapesten, de előtte blokádra is számíthatunk

Heves vita robbant ki a fővárosi taxis tarifák tervezett emeléséről a Fővárosi Közgyűlés szakbizottsági ülésén. A városvezetés 27 százalékos drágítást javasol, amelyről pénteken dönthet a Fővárosi Közgyűlés. A taxisok érdekvédelmi szervezeteinél és a sofőrök Facebook csoportjaiban az verte ki a biztosítékot, hogy napvilágot látott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) legújabb javaslatcsomagja, amely a rögzített hatósági áras tarifa eltörlését, és egy sávos, algoritmikus alapú díjszabás bevezetését készíti elő.

A taxisok szerint egy ilyen változás veszélyeztetné a hazai kisvállalkozások megélhetését, de az utasok is rosszabbul járnának. Véleményük szerint a dinamikus árazás – amely a kereslet és kínálat függvényében, algoritmusok alapján határozza meg a fuvardíjakat – teljesen kiszolgáltatottá tenné az utazoközönséget a digitális platformnak, az ár pedig kiszámíthatatlan lenne.

Ha elfogadják pénteken a 27 százalékos emelési tervet, az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométerdíj 440-ről 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra nő. A repülőtéri utaknál további 1000 forintos felár is jöhet. Ez nem aprópénz: egy átlagos, 5 kilométeres budapesti út ára nagyjából 3300 forintról 4200 forintra ugorhat. Ez is hatalmas áremelkedés, de legalább kiszámítható, az algoritmus alapú viszont mindig változik a helyzet függvényében.

Miközben a taxis szervezetek, a BKK és a főváros egyeztetnek, a taxizó budapestieket senki nem kérdezte meg. Sokan nem szórakozásból ülnek taxiba. Van, akinek a taxi a kórházba jutást, az idős hozzátartozó meglátogatását, a gyerekkel való biztonságos hazajutást vagy a mozgáskorlátozott közlekedést jelenti. Nekik a 27 százalékos emelés nem kényelmi kérdés, hanem havi szinten érezhető pluszteher.

A taxisok szerint a drágulás elkerülhetetlen

A taxis érdekképviseletek egy része szerint a drágítás elkerülhetetlen. Arra hivatkoznak, hogy három éve nem volt érdemi tarifaemelés, miközben az üzemanyag, a szerviz, a biztosítás és a megélhetés is sokkal drágább lett.