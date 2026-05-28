

„Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy már az első évadunk ilyen sikeres lesz, amiért nagyon hálásak vagyunk a musicalszerető közönségnek” – mondta Szente Vajk, az Erkel vezetője. „A több mint 250 ezres közönségszám, a 102 százalékos kihasználtság és az, hogy a következő évadra már most a jegyek 80-90 százaléka elkelt, azt mutatja, hogy nagy az igény erre a korosztályokon átívelő műfajra, aminek a jövőben is igyekszünk megfelelni.”



Várakozásokat felülmúló évadot zárt az Erkel

Egy grandiózus történelmi darabbal, A trón musicallel nyitotta meg a bemutatóinak sorát az Erkel, melyet az évadban több mint 50 ezer néző láthatott és a darab zenei anyaga azóta már elérhető a legtöbb zenei streamingszolgáltatón is. Hasonlóan nagy volt az érdeklődés a Hogyan tudnék élni nélküled? film musicaladaptációjára. Szente Vajk rendezése, a térben és időben folyton változó történet látványvilága, a lenyűgöző koreográfia, a filmes és színházi eszközöket bátran elegyítő megoldások, valamint a nézők aktív jelenléte egy új, más minőséget adott az eredeti történetnek. A Hogyan tudnék...? hazai színháztörténelmet is írt: minden idők legnagyobb magyarországi színházi jegyértékesítését produkálta, nem volt még ekkora roham színházi előadások jegyeivel kapcsolatban.



Lebilincselő utazásra hívta a nézőket egy fényűző, mégis tragikus világba az Elisabeth musical. A monumentális előadás alatt összesen több mint 40 ezer néző feje fölött suhant végig Sisi menyasszonyi fátyla. Novemberben pedig felfordult egy zárda élete az Erkelben, és megérkezett a 90-es évek egyik legjobb zenés filmjének, az Apáca Show-nak a musicalváltozata, lenyűgöző díszlettel, látványvilággal és parádés alakításokkal.

Több ezer gyermeket is megszólított az Erkel a karácsony körül bemutatott Álomutazó családi mesemusicallel. Az évadtól a színház a Rebecca című világhírű musicalthrillerrel búcsúzott, s az utolsó előadáson köszöntötték a 250 533. Erkel-látogatót.



Az Erkel csapatának tagjai – Ember Márk, Feke Pál, Veréb Tamás, Brasch Bence, Puskás Péter, Kovács Gyopár, Náray Erika, Tóth Angelika, Braga Nikita, Vágó Bernadett, Péntek Fanni, Cseh Dávid Péter és Fejszés Attila – mellett az évad során számos további művész is színpadra lépett. A produkciókhoz csatlakozott a Kossuth-díjas Básti Juli és Udvaros Dorottya, valamint Szinetár Dóra, Szabó P. Szilveszter, Auksz Éva, Peller Anna, Malek Andrea, Gallusz Niki, Fehér Tibor, Serbán Attila, Csonka András, Járai Máté, Stohl András, Szabó Győző, Szerednyey Béla, Trokán Péter, Trokán Nóra és Nagy Sándor, illetve a popzenei életből Veres Mónika Nika, Marics Peti és Csobot Adél is.



Az Erkel sikerdarabjai a színház következő évadjában is visszatérnek majd, miközben már újabb előadásokat is bejelentettek. Így érkezik majd a Broadway történetének egyik legsikeresebb darabja, a Wicked, mely a Szegedi Szabadtéri Játékok augusztusi bemutatója után költözik majd be az Erkelbe. Szintén színlapra kerül a 2026/27-es évadban Alexandre Dumas, az 1600-as évek Franciaországában játszódó regényének musicaladaptációja, A 3 testőr. És a következő évad meglepetése lesz az Erkel-univerzum új fejezetét jelentő Erkel360, ahol a nézők nem csak szemlélői, hanem részesei is lesznek az előadásnak. A sorozat első darabját, a Lakógyűlést Ember Márk rendezi majd.