Itt az igazság: valójában meg lehet enni a mandula héját?

A mandula az egyik legegészségesebb olajos mag, de sokan lehúzzák róla a barna héjat, vagy eleve hámozott változatot vásárolnak. Pedig a szakértők szerint éppen a héj rejti az egyik legértékesebb részét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.28. 10:00
Módosítva: 2026.05.28. 11:14
A mandula héja – vagyis a vékony barna réteg – jóval több annál, mint amit sokan egyszerűen eltávolítanak fogyasztás előtt. Kutatások szerint a héj jelentős mennyiségű antioxidánst és rostot tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a szervezet megfelelő működéséhez.

Fotó: Unsplash/Illusztráció

A mandulahéjban találhatók flavonoidok és polifenolok, amelyek segíthetnek a sejtkárosodást okozó oxidatív stressz csökkentésében, és gyulladáscsökkentő hatással is bírhatnak. Emellett a héj adja a mandula teljes rosttartalmának körülbelül egynegyedét, főként oldhatatlan rost formájában, ami támogatja az egészséges emésztést és a bélműködést.

A mandula héja is egészséges

A szakértők szerint a héjas mandula fogyasztása többféle pozitív hatással járhat:

  • támogathatja a szív egészségét,
  • segíthet csökkenteni az LDL, vagyis a „rossz” koleszterin szintjét,
  • hozzájárulhat a bélflóra egyensúlyához,
  • valamint a benne található antioxidánsok révén a bőr állapotára is kedvezően hathat.

A mandula héj nélkül is egészséges választás marad, hiszen a belső rész továbbra is gazdag fehérjében, egészséges zsírokban, magnéziumban és E-vitaminban. A héj azonban extra rostokat és antioxidánsokat biztosít.

Vannak azonban olyan esetek, amikor a hámozott mandula előnyösebb lehet. Az irritábilis bél szindrómában (IBS) vagy más emésztőrendszeri problémában szenvedők számára a héj nehezebben emészthető lehet, puffadást vagy kellemetlenséget okozhat. Emellett a mandulahéjban található tanninok és fitátok bizonyos ásványi anyagok – például a vas, a cink vagy a kalcium – felszívódását is kismértékben csökkenthetik.

A legtöbb ember számára azonban a barna héjas mandula jelenti a táplálóbb választást, hiszen így a mag minden értékes összetevője megmarad – írja a Verywell Health.

 

