Kiderült, hogyan bánik Som-Balogh Edina gyerekeivel Szabó Simon

Szabó Simon taktikája sokak számára meglepő lehet, de a jelek szerint náluk tökéletesen működik. Som-Balogh Edina szerelme nem tesz különbséget gyermekei és párja gyermekei között.

Som-Balogh Edina párja: parancsolgatás helyett partnerség

A mozaikcsaládok felépítése sosem egyszerű feladat, különösen akkor, ha mindkét fél hoz magával gyermekeket az előző kapcsolatából. Szabó Simon és Som-Balogh Edina kapcsolata a kezdetektől fogva a kölcsönös tiszteletre és a mély megértésre épül, ez pedig a gyereknevelési elveikben is visszatükröződik. A színész-rendező nemrég vendégeskedett a Hello Szülő adásában, ahol kendőzetlen őszinteséggel mesélt a mindennapjaikról. Elárulta, hogy szándékosan kerüli a klasszikus, sokszor feszültséget szülő tekintélyelvű nevelési mintákat. Különösen igaz ez a párja gyermekeivel való kapcsolatára, ahol a nevelőszülői szerep, amúgy is ingoványos talaj lehet.

„Például rájöttem arra, hogy nem szólok rá a párom gyerekeire, hanem kérek dolgokat. Tehát nem azt fogom neki mondani: »fölállsz, azt kihozod a tányért!« Hanem azt mondom neki: »ne haragudj már, hogy ha megetted, ki tudod hozni a tányért vagy bemenjek érte?« És akkor kihozza, ez egy adok-kapok" – mesélte Simon.

A beszélgetés során az is kiderült, hogy a színész nem alkalmaz kettős mércét: a saját gyermekeivel is pontosan ugyanebben a hangnemben, partnerként kommunikál, egyáltalán nem tesz különbséget a családban nevelkedő gyerekek között.

A Farm VIP forgatásán lobbant fel a láng

Edina és Simon szerelmi története egyébként igazi tündérmeseként indult. Bár a kamerák kereszttüzében, mégis a nyilvánosság elől rejtve indult. A szerelmesek a TV2 népszerű műsora, a Farm VIP negyedik évadának forgatásán ismerkedtek meg közelebbről, még 2023-ban.

Mindketten nehéz időszakon mentek keresztül a forgatások megkezdése előtt: Edina házassága is mélyponton volt gyermekei édesapjával, és Simon is túl volt már egy váláson. A műsor embert próbáló, vidéki körülményei között azonban gyorsan kiderült, hogy rendkívül jól kiegészítik egymást. A barátságból és a sorstársi szövetségből hamar mély vonzalom alakult ki.