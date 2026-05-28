Kiderült, hogyan bánik Som-Balogh Edina gyerekeivel Szabó Simon
Szabó Simon őszintén vallott arról, hogyan kezeli a mozaikcsalád legnagyobb kihívásait. Som-Balogh Edina párja arról beszélt, milyen módszerrel neveli saját gyermekeit, és hogyan kommunikál szerelme csemetéivel.
Szabó Simon taktikája sokak számára meglepő lehet, de a jelek szerint náluk tökéletesen működik. Som-Balogh Edina szerelme nem tesz különbséget gyermekei és párja gyermekei között.
Som-Balogh Edina párja: parancsolgatás helyett partnerség
A mozaikcsaládok felépítése sosem egyszerű feladat, különösen akkor, ha mindkét fél hoz magával gyermekeket az előző kapcsolatából. Szabó Simon és Som-Balogh Edina kapcsolata a kezdetektől fogva a kölcsönös tiszteletre és a mély megértésre épül, ez pedig a gyereknevelési elveikben is visszatükröződik. A színész-rendező nemrég vendégeskedett a Hello Szülő adásában, ahol kendőzetlen őszinteséggel mesélt a mindennapjaikról. Elárulta, hogy szándékosan kerüli a klasszikus, sokszor feszültséget szülő tekintélyelvű nevelési mintákat. Különösen igaz ez a párja gyermekeivel való kapcsolatára, ahol a nevelőszülői szerep, amúgy is ingoványos talaj lehet.
„Például rájöttem arra, hogy nem szólok rá a párom gyerekeire, hanem kérek dolgokat. Tehát nem azt fogom neki mondani: »fölállsz, azt kihozod a tányért!« Hanem azt mondom neki: »ne haragudj már, hogy ha megetted, ki tudod hozni a tányért vagy bemenjek érte?« És akkor kihozza, ez egy adok-kapok" – mesélte Simon.
A beszélgetés során az is kiderült, hogy a színész nem alkalmaz kettős mércét: a saját gyermekeivel is pontosan ugyanebben a hangnemben, partnerként kommunikál, egyáltalán nem tesz különbséget a családban nevelkedő gyerekek között.
A Farm VIP forgatásán lobbant fel a láng
Edina és Simon szerelmi története egyébként igazi tündérmeseként indult. Bár a kamerák kereszttüzében, mégis a nyilvánosság elől rejtve indult. A szerelmesek a TV2 népszerű műsora, a Farm VIP negyedik évadának forgatásán ismerkedtek meg közelebbről, még 2023-ban.
Mindketten nehéz időszakon mentek keresztül a forgatások megkezdése előtt: Edina házassága is mélyponton volt gyermekei édesapjával, és Simon is túl volt már egy váláson. A műsor embert próbáló, vidéki körülményei között azonban gyorsan kiderült, hogy rendkívül jól kiegészítik egymást. A barátságból és a sorstársi szövetségből hamar mély vonzalom alakult ki.
A páros végül 2024 elején vállalta fel a nyilvánosság előtt a kapcsolatát, akik nemcsak a vörös szőnyegen mutatnak jól együtt, de a hétköznapi logisztikában és a gyereknevelésben is abszolút egy hullámhosszon vannak.
Példaértékű mozaikcsalád a hazai sztárvilágban
Szabó Simon nyilatkozata azért is nyerte el azonnal a rajongók szimpátiáját, mert rávilágít arra, hogy a mozaikcsalád működésének alapja a türelem és a rugalmasság. Sok elvált szülő küzd azzal, hogyan integrálja az új partnert a gyerekek életébe anélkül, hogy az sértődést vagy lázadást szülne. A színész-rendező taktikája – miszerint nem parancsol, hanem kér, és választási lehetőséget ad a gyerekeknek – leveszi a vállakról a felesleges stresszt. A gyerekek nem érzik úgy, hogy egy idegen akarja átvenni az irányítást felettük, hanem egy támogató felnőttet látnak benne, aki tiszteli a határaikat.
