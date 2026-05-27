4+1 egészségesebb módja a feldolgozott hús fogyasztásának – Így csökkentsd a káros hatásokat
A virsli, a bacon és a különféle felvágottak sokak étrendjének részei, ám túlzott fogyasztásuk komoly egészségügyi kockázatokkal járhat.
Szakértők szerint néhány tudatos döntéssel csökkenthető a feldolgozott húsok negatív hatása.
Így is lehet fogyasztani a feldolgozott húsokat
1. Válassz alacsonyabb zsírtartalmú termékeket
A feldolgozott húsok gyakran sok telített zsírt tartalmaznak, ami hozzájárulhat a magas koleszterinszinthez és a szívbetegségek kialakulásához. Érdemes olyan változatokat keresni, amelyek csökkentett zsírtartalmúak, például a pulyka- vagy csirkemellsonka.
A címkéken különösen a telített zsír mennyiségét figyeld: az alacsonyabb érték kedvezőbb választás lehet.
2. Figyelj a sótartalomra
A legtöbb felvágott és feldolgozott hús rendkívül sós. A túlzott nátriumbevitel összefüggésbe hozható a magas vérnyomással és a szívbetegségekkel.
A „csökkentett sótartalmú” jelölésű termékek jobb alternatívák lehetnek. Érdemes összehasonlítani a címkéket, mert ugyanazon termékkategórián belül is nagy különbségek lehetnek!
3. A vörös hús helyett inkább fehér hús vagy növényi alternatíva
A feldolgozott vörös húsok – például a szalámi vagy a kolbász – nagyobb egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Kedvezőbb választás lehet a csirke- vagy pulykaalapú felvágott, de még jobb, ha időnként növényi fehérjeforrásokkal, például babbal vagy lencsével helyettesítjük a hús egy részét.
Egy frissen sült csirkehús például kevésbé feldolgozott alternatíva lehet a klasszikus felvágottaknál.
4. Keresd a nitrátmentes termékeket
A nitrátokat és nitriteket tartósításra használják a feldolgozott húsokban, de hő hatására olyan vegyületek keletkezhetnek belőlük, amelyek károsak lehetnek az egészségre.
A „nitrátmentes” vagy „nitritmentes” jelölésű termékek valamivel kedvezőbb választások lehetnek, bár fontos tudni, hogy természetes eredetű nitrátokat ezek is tartalmazhatnak.
+1: Egyél mellé sok rostot
Nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mivel együtt fogyasztjuk. A rostban gazdag ételek – például a zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek vagy a teljes kiőrlésű gabonák – segíthetnek ellensúlyozni a feldolgozott húsok kedvezőtlen hatásainak egy részét.
Egy teljes kiőrlésű szendvics sok zöldséggel és kisebb adag pulykasonkával például jobb választás lehet, mint egy nagy adag zsíros felvágott fehér kenyérrel – írja a Verywell Health.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre