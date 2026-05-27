4+1 egészségesebb módja a feldolgozott hús fogyasztásának – Így csökkentsd a káros hatásokat

A virsli, a bacon és a különféle felvágottak sokak étrendjének részei, ám túlzott fogyasztásuk komoly egészségügyi kockázatokkal járhat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 15:30
Szakértők szerint néhány tudatos döntéssel csökkenthető a feldolgozott húsok negatív hatása.

Nem kell teljesen elengedni a feldolgozott húsokat
Így is lehet fogyasztani a feldolgozott húsokat

1. Válassz alacsonyabb zsírtartalmú termékeket

A feldolgozott húsok gyakran sok telített zsírt tartalmaznak, ami hozzájárulhat a magas koleszterinszinthez és a szívbetegségek kialakulásához. Érdemes olyan változatokat keresni, amelyek csökkentett zsírtartalmúak, például a pulyka- vagy csirkemellsonka.

A címkéken különösen a telített zsír mennyiségét figyeld: az alacsonyabb érték kedvezőbb választás lehet.

2. Figyelj a sótartalomra

A legtöbb felvágott és feldolgozott hús rendkívül sós. A túlzott nátriumbevitel összefüggésbe hozható a magas vérnyomással és a szívbetegségekkel.

A „csökkentett sótartalmú” jelölésű termékek jobb alternatívák lehetnek. Érdemes összehasonlítani a címkéket, mert ugyanazon termékkategórián belül is nagy különbségek lehetnek!

3. A vörös hús helyett inkább fehér hús vagy növényi alternatíva

A feldolgozott vörös húsok – például a szalámi vagy a kolbász – nagyobb egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Kedvezőbb választás lehet a csirke- vagy pulykaalapú felvágott, de még jobb, ha időnként növényi fehérjeforrásokkal, például babbal vagy lencsével helyettesítjük a hús egy részét.

Egy frissen sült csirkehús például kevésbé feldolgozott alternatíva lehet a klasszikus felvágottaknál.

4. Keresd a nitrátmentes termékeket

A nitrátokat és nitriteket tartósításra használják a feldolgozott húsokban, de hő hatására olyan vegyületek keletkezhetnek belőlük, amelyek károsak lehetnek az egészségre.

A „nitrátmentes” vagy „nitritmentes” jelölésű termékek valamivel kedvezőbb választások lehetnek, bár fontos tudni, hogy természetes eredetű nitrátokat ezek is tartalmazhatnak.

+1: Egyél mellé sok rostot

Nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mivel együtt fogyasztjuk. A rostban gazdag ételek – például a zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek vagy a teljes kiőrlésű gabonák – segíthetnek ellensúlyozni a feldolgozott húsok kedvezőtlen hatásainak egy részét.

Egy teljes kiőrlésű szendvics sok zöldséggel és kisebb adag pulykasonkával például jobb választás lehet, mint egy nagy adag zsíros felvágott fehér kenyérrel – írja a Verywell Health.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
