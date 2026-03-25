Veszélyes ételek, amelyek még a dohányzásnál is rosszabbak

Veszélyes ételek listáját osztották meg szakértők, amelyek még rosszabb hatással rendelkeznek, mint a dohányzás. Pedig az ételek azok, amikkel a megfelelő tápanyagokat, vitaminokat visszük be a szervezetünkbe. Pont ezért nagyon fontos, hogy megválogassuk, milyen termékeket fogyasztunk.

Akár a reggeli müzlid is a veszélyes ételek listáján szerepelhet

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Veszélyes ételeket fogyasztunk a szakértők szerint

Itt az ideje újragondolni, hogy bevásárlás során milyen élelmiszereket és termékeket rakunk a kosarunkba, az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek komoly hatással vannak az egészségünkre. Egy a brit egészségügyi rendszerben dolgozó orvos, Chris van Tulleken szerint vannak olyan ételek, amelyek már a dohányzásnál is károsabbak, és sokkal korábban okoznak halált, mintha cigarettát szívnánk. Az ilyen ételeket „iparilag előállított, ehető anyagoknak” kellene inkább nevezni, mintsem valódi ételeknek. Az ilyen termékek gyakran tartalmaznak tartósítószereket, mesterséges színezékeket, ízfokozókat és más adalékanyagokat, mint a sok zsír, só és cukor.

Nem biztos, hogy megfelelő a reggeli müzlid a tányérodon

Több hétköznapi étel is ide sorolható. A boltban kapható kenyerek például gyakran hosszú listás összetevőkkel rendelkeznek, és jelentős bennük a kalória is. A friss, kevés adalékanyagot tartalmazó pék áruk sokkal egészségesebb a bolti társaiknál. Az energiaital is problémás: magas a koffein- és cukortartalma, emiatt a fogyasztásuk szívritmuszavart és magas vérnyomást idézhet elő.

A reggelizőpelyheket is megemlítette a szakember, ezeknek az esetében a hozzáadott cukormennyiség az, ami nagy problémát jelent. Tulleken elmondta, hogy a túl sok cukor ráadásul súlygyarapodáshoz és fogszuvasodáshoz is vezethet. A reggelizőpelyhek megemelik az inzulinszintet, amely hosszútávon növeli a szívbetegségek és cukorbetegségek kockázatát.

A hotdogok sem a kedvencei az orvosnak. A sportesemények elkerülhetetlen kelléke, amely legtöbbször feldolgozott húsokból készülnek, és rákkeltő anyagot tartalmazhatnak, fogyasztásuk megnöveli a vastagbélrák esélyét. A vegán hús- és sajthelyettesítők sem a legegészségesebb ételek, a bennük lévő sok adalékanyag, só és zsír miatt jóval kevesebb tápanyagot tartalmaznak.