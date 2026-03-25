Veszélyes ételek, amelyek még a dohányzásnál is rosszabbak
Az vagy, amit megeszel, tartja a mondás. A veszélyes ételek tekintetében ez duplán érvényes.
Veszélyes ételek listáját osztották meg szakértők, amelyek még rosszabb hatással rendelkeznek, mint a dohányzás. Pedig az ételek azok, amikkel a megfelelő tápanyagokat, vitaminokat visszük be a szervezetünkbe. Pont ezért nagyon fontos, hogy megválogassuk, milyen termékeket fogyasztunk.
Veszélyes ételeket fogyasztunk a szakértők szerint
Itt az ideje újragondolni, hogy bevásárlás során milyen élelmiszereket és termékeket rakunk a kosarunkba, az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek komoly hatással vannak az egészségünkre. Egy a brit egészségügyi rendszerben dolgozó orvos, Chris van Tulleken szerint vannak olyan ételek, amelyek már a dohányzásnál is károsabbak, és sokkal korábban okoznak halált, mintha cigarettát szívnánk. Az ilyen ételeket „iparilag előállított, ehető anyagoknak” kellene inkább nevezni, mintsem valódi ételeknek. Az ilyen termékek gyakran tartalmaznak tartósítószereket, mesterséges színezékeket, ízfokozókat és más adalékanyagokat, mint a sok zsír, só és cukor.
Nem biztos, hogy megfelelő a reggeli müzlid a tányérodon
Több hétköznapi étel is ide sorolható. A boltban kapható kenyerek például gyakran hosszú listás összetevőkkel rendelkeznek, és jelentős bennük a kalória is. A friss, kevés adalékanyagot tartalmazó pék áruk sokkal egészségesebb a bolti társaiknál. Az energiaital is problémás: magas a koffein- és cukortartalma, emiatt a fogyasztásuk szívritmuszavart és magas vérnyomást idézhet elő.
A reggelizőpelyheket is megemlítette a szakember, ezeknek az esetében a hozzáadott cukormennyiség az, ami nagy problémát jelent. Tulleken elmondta, hogy a túl sok cukor ráadásul súlygyarapodáshoz és fogszuvasodáshoz is vezethet. A reggelizőpelyhek megemelik az inzulinszintet, amely hosszútávon növeli a szívbetegségek és cukorbetegségek kockázatát.
A hotdogok sem a kedvencei az orvosnak. A sportesemények elkerülhetetlen kelléke, amely legtöbbször feldolgozott húsokból készülnek, és rákkeltő anyagot tartalmazhatnak, fogyasztásuk megnöveli a vastagbélrák esélyét. A vegán hús- és sajthelyettesítők sem a legegészségesebb ételek, a bennük lévő sok adalékanyag, só és zsír miatt jóval kevesebb tápanyagot tartalmaznak.
Válassz tudatosan az egészséged érdekében
A csirkefalatok, a népszerű nuggetsek ártalmatlannak tűnnek, de távolról sem azok, hiszen gyakran alacsony minőségű húsból készítik őket, amelyhez sok sót és zsírt adnak. A chipsek és más sós rágcsálnivalók pedig finomított alapanyagokat, olajokat és más adalékanyagokat tartalmaznak, rendszeres fogyasztásukkal megnöveljük az elhízás és a szívbetegségek kockázatát. A népszerű margarin is a veszélyes ételek listájára került, s bár kevesebb telített zsírt tartalmaz, feldolgozott termék, amelyhez sokszor mesterséges anyagokat is hozzáadnak.
A szakértők kiemelik, hogy a feldolgozott ételek nem egyformák, és nem feltétlenül kell mindegyiküket teljesen kiiktatni. A tudatosabb választáson van a hangsúly: a szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy lehetőségünk szerint váltsunk frissebb, természetesebb alapanyagokra, gyümölcsökre, zöldségekre, halra és egészségesebb olajokra. - olvasható a LADbible cikkében.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre