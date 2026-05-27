Elszabadul az őrület Budapesten, ennyi világsztárt még nem láttál a fővárosban

Már csak néhány nap van hátra, hogy megnyíljanak a Puskás Aréna kapui a szezon legjobban várt mérkőzése előtt. A hétvégén Budapest kerül a világ figyelmének középpontjába, hiszen a magyar főváros rendezi meg május 30-án (18:00) a történelmi jelentőségű Bajnokok Ligája-döntőt: Budapest története során először kapta meg a nemzetközi kupaviadalok legrangosabb fináléját. A címvédő PSG és a friss angol bajnok Arsenal összecsapása nemcsak szurkolók tízezreit mozgatja meg, hanem világsztárok sorát is Budapestre csábítja. Az UEFA a döntő köré számos látványos programot szervez, köztük a nagy érdeklődéssel várt Legendák Tornáját is, ahol korábbi futballsztárok lépnek pályára a Papp László Sportarénában.

Világsztárok látogatnak Budapestre a Bajnokok Ligája-döntő miatt

A május 29-én rendezett Legendák Tornáján négy csapat méri össze erejét, az együttesek kapitányai pedig Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland lesznek. A legendás csapatkapitányok mellett több korábbi világsztár is pályára lép Budapesten: ott lesz többek között Xavi, Roberto Carlos, Andrés Iniesta, Kaká, David Silva, Theo Walcott, Robert Pires és Claude Makélélé is, akik a mai napig óriási rajongótáborral rendelkeznek világszerte.

A PSG szurkolói nem akármilyen vendégekről gondoskodtak a BL-döntő hétvégéjére: a Szurkolói Találkozóhelyen a klub több legendás alakja is feltűnik majd, köztük Pedro Miguel Pauleta, Javier Pastore, Blaise Matuidi és Christophe Jallet. Rajtuk kívül olyan ismert vendégek is érkeznek Budapestre, mint a francia humorista, Julien Cazarre, a szervezők pedig további meglepetéseket is ígérnek.

A sajtóhírek szerint az amerikai rapper, Travis Scott is Budapestre érkezik a BL-döntő afterpartyja miatt: a világhírű zenész nemcsak fellép az exkluzív eseményen, hanem az este házigazdájaként is szerepet vállal majd. Eközben a The Killers a BL-döntő előtt zenél majd a Puskás Arénában.

A Hősök tere is igazi futballközponttá alakul, hiszen május 28. és 31. között itt rendezik meg a Champions Fesztivált. A szervezők felejthetetlen hétvégével készülnek a szurkolóknak: a futball mellett koncertek, látványos programok és számos interaktív aktivitás várja majd az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a futballrajongóknak pedig kötelező.