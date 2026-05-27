RETRO RÁDIÓ

Elszabadul az őrület Budapesten, ennyi világsztárt még nem láttál a fővárosban

Európa legrangosabb nemzetközi kupadöntőjét rendezi meg a magyar főváros május 30-án. Igazi sztárparádét láthatunk a labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő kapcsán Budapesten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 18:30
Bajnokok Ligája döntő Arsenal PSG

Már csak néhány nap van hátra, hogy megnyíljanak a Puskás Aréna kapui a szezon legjobban várt mérkőzése előtt. A hétvégén Budapest kerül a világ figyelmének középpontjába, hiszen a magyar főváros rendezi meg május 30-án (18:00) a történelmi jelentőségű Bajnokok Ligája-döntőt: Budapest története során először kapta meg a nemzetközi kupaviadalok legrangosabb fináléját. A címvédő PSG és a friss angol bajnok Arsenal összecsapása nemcsak szurkolók tízezreit mozgatja meg, hanem világsztárok sorát is Budapestre csábítja. Az UEFA a döntő köré számos látványos programot szervez, köztük a nagy érdeklődéssel várt Legendák Tornáját is, ahol korábbi futballsztárok lépnek pályára a Papp László Sportarénában.

Világsztárok látogatnak Budapestre a Bajnokok Ligája-döntő miatt
Világsztárok látogatnak Budapestre a Bajnokok Ligája-döntő miatt
 Fotó: UEFA

Világsztárok látogatnak Budapestre a Bajnokok Ligája-döntő miatt

A május 29-én rendezett Legendák Tornáján négy csapat méri össze erejét, az együttesek kapitányai pedig Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland lesznek. A legendás csapatkapitányok mellett több korábbi világsztár is pályára lép Budapesten: ott lesz többek között Xavi, Roberto Carlos, Andrés Iniesta, Kaká, David Silva, Theo Walcott, Robert Pires és Claude Makélélé is, akik a mai napig óriási rajongótáborral rendelkeznek világszerte.

A PSG szurkolói nem akármilyen vendégekről gondoskodtak a BL-döntő hétvégéjére: a Szurkolói Találkozóhelyen a klub több legendás alakja is feltűnik majd, köztük Pedro Miguel Pauleta, Javier Pastore, Blaise Matuidi és Christophe Jallet. Rajtuk kívül olyan ismert vendégek is érkeznek Budapestre, mint a francia humorista, Julien Cazarre, a szervezők pedig további meglepetéseket is ígérnek.

A sajtóhírek szerint az amerikai rapper, Travis Scott is Budapestre érkezik a BL-döntő afterpartyja miatt: a világhírű zenész nemcsak fellép az exkluzív eseményen, hanem az este házigazdájaként is szerepet vállal majd. Eközben a The Killers a BL-döntő előtt zenél majd a Puskás Arénában.

A Hősök tere is igazi futballközponttá alakul, hiszen május 28. és 31. között itt rendezik meg a Champions Fesztivált. A szervezők felejthetetlen hétvégével készülnek a szurkolóknak: a futball mellett koncertek, látványos programok és számos interaktív aktivitás várja majd az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a futballrajongóknak pedig kötelező.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu