Orbán Willi nem kertelt, kemény üzenetet küldött a vezetőségnek

Orbán Willi jövője már jó ideje kérdése az RB Leipzignél. A rutinos középhátvédet 2027 nyaráig köti szerződés a német klubhoz, korábban pedig arról lehetett olvasni, hogy a vezetőség nem feltétlenül tervez vele hosszabbítani. A 33 éves védő ennek kapcsán most egy nem túl burkolt üzenetet fogalmazott meg a klub irányába.

Orbán Willi új szerződésben bízik Lipcsében Fotó: picture alliance

A következő szezonban ismét BL-induló Leipzig egyelőre nem kezdett hivatalos tárgyalásokat Orbánnal, ugyanakkor a német Sky Sport értesülései szerint továbbra is van esély a hosszabbításra. Ennek azonban komoly feltételei lehetnek:

a klub csak jelentős fizetéscsökkentéssel tartaná meg a magyar válogatott védőt, amelyhez a játékpercei csökkenése társulna.

A lipcseiek ugyanis már hosszabb távon gondolkodnak, és fiatalítani szeretnének. Ennek jegyében tavaly nyáron állítólag azt is jelezték Orbán felé, hogy amennyiben távozni szeretne, nem állnak az útjába.

Orbán Willi megdolgozott az új szerződésért

A veterán futballista azonban teljesítményével ütős választ adott a klubjának. A korábbi csapatkapitány az egész idény során magas színvonalon teljesített, így Ole Werner vezetőedző gyakorlatilag nem engedhette meg magának, hogy kihagyja őt a kezdőcsapatból. Sőt, kora ellenére ő töltötte a legtöbb időt a pályán.

Orbán most reflektált a saját teljesítményére. Kiemelte, hogy a csapat sikeres szezont zárt, amelyből ő maga is jelentősen kivette a részét, majd burkoltan, mégis félreérthetetlenül üzent a klubvezetésnek.

Fontos volt számomra, hogy teljesítsek. Eddig a klub mindig meghálálta ezt, és szerintem a jövőben is így lesz

– fogalmazott a klubot immár több mint tíz éve erősítő játékos.

Orbán Willi tehát egyértelműen bízik abban, hogy a továbbra is kulcsszerepet szánnak neki Lipcsében. A kérdés már csak az, hogy a vezetőség is hasonlóképpen gondolkodik-e. Az idei szezon alapján nehéz lenne jó okokat találni Orbán háttérbe szorítása mellett. A Bundesligában ugyanis csupán a bajnok Bayern München és az ezüstérmes Borussia Dortmund kapott kevesebb gólt a Leipzignél.