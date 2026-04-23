RETRO RÁDIÓ

Fizetéscsökkentés és kispad, nehéz sors vár Orbánra Lipcsében

Nem várt fordulat történt a magyar válogatott védő ügyében. Orbán Willi a korábbi pletykák ellenére szerződést hosszabbíthat Lipcsében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 09:30
Orbán Willi Bundesliga RB Leipzig szerződéshosszabbítás

Orbán Willi továbbra is az RB Leipzig védelmének vezére, a 33 éves futballista szerződése azonban a következő szezon végén lejár a csapatnál. Ennek kapcsán néhány hete még olyan pletykák láttak napvilágot Németországban, miszerint a felek nem tervezik a hosszabbítást, és a klubikon ingyen távozik. A legfrissebb hírek szerint ugyanakkor mégis van esély a közös folytatásra.

Orbán Willi új szerződést kaphat Lipcsében
Orbán Willi új szerződést kaphat Lipcsében

A német Sky Sports információ szerint a idén nyáron létrejöhet a megegyezés, amennyiben a védő elfogadja a klub feltételeit.

A korábbi csapatkapitány jelenleg a keret egyik legjobban fizetett játékosa, így az új megállapodással bércsökkentés várható. De várhatóan nem csupán a fizetése nagy részének kell búcsút intenie, a játékpercei is jócskán visszaesnének.

Megnevezték Orbán Willi utódját

A tervek szerint hosszú távon már csak harmadik vagy negyedik számú belső védőként számolnának vele. A klub vezetése már a potenciális utódot is megtalálta a 21 éves Abdoul Koné személyében, aki jelenleg Franciaországban szerepel kölcsönben, de nyáron visszatér Lipcsébe.

Hasonló sorsra juthat az RB Leipzig másik magyar játékosa, Gulácsi Péter is. A klubnál idén még első számú kapusként számoltak vele, ám jövőre jelentősen csökkenhet a játékperceinek száma a fiatal Maarten Vandevoordt javára, aki az egykori válogatott hálóőr sérülése alatt már bizonyította rátermettséget.

Orbán Willi 2015-ben igazolt az RB Leipzighez, ahol 2016 és 2019 között, majd 2023-tól 2025-ig ismét csapatkapitányként irányította az együttest.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
