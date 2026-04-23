Fizetéscsökkentés és kispad, nehéz sors vár Orbánra Lipcsében
Nem várt fordulat történt a magyar válogatott védő ügyében. Orbán Willi a korábbi pletykák ellenére szerződést hosszabbíthat Lipcsében.
Orbán Willi továbbra is az RB Leipzig védelmének vezére, a 33 éves futballista szerződése azonban a következő szezon végén lejár a csapatnál. Ennek kapcsán néhány hete még olyan pletykák láttak napvilágot Németországban, miszerint a felek nem tervezik a hosszabbítást, és a klubikon ingyen távozik. A legfrissebb hírek szerint ugyanakkor mégis van esély a közös folytatásra.
A német Sky Sports információ szerint a idén nyáron létrejöhet a megegyezés, amennyiben a védő elfogadja a klub feltételeit.
A korábbi csapatkapitány jelenleg a keret egyik legjobban fizetett játékosa, így az új megállapodással bércsökkentés várható. De várhatóan nem csupán a fizetése nagy részének kell búcsút intenie, a játékpercei is jócskán visszaesnének.
Megnevezték Orbán Willi utódját
A tervek szerint hosszú távon már csak harmadik vagy negyedik számú belső védőként számolnának vele. A klub vezetése már a potenciális utódot is megtalálta a 21 éves Abdoul Koné személyében, aki jelenleg Franciaországban szerepel kölcsönben, de nyáron visszatér Lipcsébe.
Hasonló sorsra juthat az RB Leipzig másik magyar játékosa, Gulácsi Péter is. A klubnál idén még első számú kapusként számoltak vele, ám jövőre jelentősen csökkenhet a játékperceinek száma a fiatal Maarten Vandevoordt javára, aki az egykori válogatott hálóőr sérülése alatt már bizonyította rátermettséget.
Orbán Willi 2015-ben igazolt az RB Leipzighez, ahol 2016 és 2019 között, majd 2023-tól 2025-ig ismét csapatkapitányként irányította az együttest.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre