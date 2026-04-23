Fizetéscsökkentés és kispad, nehéz sors vár Orbánra Lipcsében

Orbán Willi továbbra is az RB Leipzig védelmének vezére, a 33 éves futballista szerződése azonban a következő szezon végén lejár a csapatnál. Ennek kapcsán néhány hete még olyan pletykák láttak napvilágot Németországban, miszerint a felek nem tervezik a hosszabbítást, és a klubikon ingyen távozik. A legfrissebb hírek szerint ugyanakkor mégis van esély a közös folytatásra.

Orbán Willi új szerződést kaphat Lipcsében

A német Sky Sports információ szerint a idén nyáron létrejöhet a megegyezés, amennyiben a védő elfogadja a klub feltételeit.

A korábbi csapatkapitány jelenleg a keret egyik legjobban fizetett játékosa, így az új megállapodással bércsökkentés várható. De várhatóan nem csupán a fizetése nagy részének kell búcsút intenie, a játékpercei is jócskán visszaesnének.

Megnevezték Orbán Willi utódját

A tervek szerint hosszú távon már csak harmadik vagy negyedik számú belső védőként számolnának vele. A klub vezetése már a potenciális utódot is megtalálta a 21 éves Abdoul Koné személyében, aki jelenleg Franciaországban szerepel kölcsönben, de nyáron visszatér Lipcsébe.

Hasonló sorsra juthat az RB Leipzig másik magyar játékosa, Gulácsi Péter is. A klubnál idén még első számú kapusként számoltak vele, ám jövőre jelentősen csökkenhet a játékperceinek száma a fiatal Maarten Vandevoordt javára, aki az egykori válogatott hálóőr sérülése alatt már bizonyította rátermettséget.