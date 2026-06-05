Bűz, mocsok, kosz és drogosok – lépett a rendőrség, fellélegezhetnek a Kelenföldön élők

Az elmúlt hetekben számos lakossági panaszt nyújtottak be a rendőrségnek a Kelenföldön lévő hajléktalanok miatt, akik rendszeresen vegzálták az aluljárókban az embereket. Gyakran agresszívan léptek fel, ha valaki rájuk mert szólni a vállalhatatlan viselkedésük miatt. Ráadásul a hajléktalan-invázió egyre súlyosabbá vált az idő múlásával.

Brutális mértékeket ölt Kelenföldön a hajléktalan-invázió Fotó: A Nyolcas körzet/ Facebook

Már nemcsak az aluljárókban, hanem köztereken, óvodák és iskolák közelében is megjelentek a kétes alakok. Gyakran részegen fetrengtek, valamint attól sem riadtak vissza, hogy olyan helyen végezzék el a dolgukat a nyílt utcán, ahol kiskorúak tartózkodnak.

Dühöngenek a helyiek Kelenföldön

Megszámlálhatatlan bejegyzés szól a XI. kerültben lévő hajléktalanokról egy nyilvános közösségi csoportban, a Facebookon.

Napi szinten számos olyan esetről számolnak be a helyiek, hogy részeg, vagy akár bedrogozott emberek a parkokban és más köztereken fetrengenek, koszos, büdös összekukázott matracokon vagy szimplán anélkül, a fűben és a járdán.

Ráadásul a legnagyobb gondot az okozta, hogy olyan parkokban és játszótereken is megjelentek, ahol a családok eddig a kisgyermekeikkel békésen tudták eltölteni a szabadidejüket. Azonban ezt ma már azért sem tehetik meg, mert mindamellett, hogy a részegek ordítozását kell hallgatniuk, az általuk ott hagyott szeméttel is meg kell birkózniuk, mivel a hajléktalon rendre eldobálják a csikkeket és a szeszesitalos üvegeket.

A kapualjakat is elfoglalták a hajléktalanok Fotó: A nyolcas körzet/ Facebook

Emiatt Kelenföld és környéke úgy néz ki, mintha egy zombiapokalipszis söpörne végig rajta. A parkokon és játszótereken kívül a kapualjakban is megjelentek a hajléktalanok, akik úgy tesznek mintha az övék lenne az egész környék, amelyet egy hatalmas nyilvános vécének tekintenek.

Azonban a lakossági nyomásnak köszönhetően, egy héttel ezelőtt az Újbuda közterület-felügyelet fokozott ellenőzéseket kezdett tartani a kerületben, ennek köszönhetően pedig kedden (jún.2.) már 39 embert igazoltattak.

A rendőrség is lépett az újbudai hajléktalanok ügyében

A közösségi oldalán osztott meg egy videót a Budapesti Rendőr-főkapitányság, amelyben Csécsi Soma a BRFK szóvivője elmondta, hogy az elmúlt időszakban számos lakossági panasz érkezett Kelenföld közbiztonsága miatt, ezért a rendőrség május 28. óta folyamatos jelenlétet biztosít a környéken, köztük a Bikás parknál is.

Ebben a megerősített és állandó rendőri jelenlétben nemcsak a kerületi rendőrkapitányság rendőrei, hanem a BRFK központi egységei is részt vesznek, valamint a készenléti rendőrség erői is jelen vannak.

– hangzik el a BRFK által közzétett videóban. Majd ezt követően a szóvivő azt is hozzátette, hogy ebben az akcióban a járőrök közös feladatot látnak el az újbudai közterület felügyelettel.