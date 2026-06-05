Bűz, mocsok, kosz és drogosok – lépett a rendőrség, fellélegezhetnek a Kelenföldön élők
Dühöngenek a helyiek a XI. kerület közbiztonsági állapota miatt, amit számos alkalommal jelentettek is a rendőrségnek. Ugyanis a kelenföldi aluljárókat, parkokat és kapualjakat teljesen ellepték a hajléktalanok az utóbbi hetekben. Emiatt pedig a rendőrség is lépett az ügyben.
Az elmúlt hetekben számos lakossági panaszt nyújtottak be a rendőrségnek a Kelenföldön lévő hajléktalanok miatt, akik rendszeresen vegzálták az aluljárókban az embereket. Gyakran agresszívan léptek fel, ha valaki rájuk mert szólni a vállalhatatlan viselkedésük miatt. Ráadásul a hajléktalan-invázió egyre súlyosabbá vált az idő múlásával.
Már nemcsak az aluljárókban, hanem köztereken, óvodák és iskolák közelében is megjelentek a kétes alakok. Gyakran részegen fetrengtek, valamint attól sem riadtak vissza, hogy olyan helyen végezzék el a dolgukat a nyílt utcán, ahol kiskorúak tartózkodnak.
Dühöngenek a helyiek Kelenföldön
Megszámlálhatatlan bejegyzés szól a XI. kerültben lévő hajléktalanokról egy nyilvános közösségi csoportban, a Facebookon.
Napi szinten számos olyan esetről számolnak be a helyiek, hogy részeg, vagy akár bedrogozott emberek a parkokban és más köztereken fetrengenek, koszos, büdös összekukázott matracokon vagy szimplán anélkül, a fűben és a járdán.
Ráadásul a legnagyobb gondot az okozta, hogy olyan parkokban és játszótereken is megjelentek, ahol a családok eddig a kisgyermekeikkel békésen tudták eltölteni a szabadidejüket. Azonban ezt ma már azért sem tehetik meg, mert mindamellett, hogy a részegek ordítozását kell hallgatniuk, az általuk ott hagyott szeméttel is meg kell birkózniuk, mivel a hajléktalon rendre eldobálják a csikkeket és a szeszesitalos üvegeket.
Emiatt Kelenföld és környéke úgy néz ki, mintha egy zombiapokalipszis söpörne végig rajta. A parkokon és játszótereken kívül a kapualjakban is megjelentek a hajléktalanok, akik úgy tesznek mintha az övék lenne az egész környék, amelyet egy hatalmas nyilvános vécének tekintenek.
Azonban a lakossági nyomásnak köszönhetően, egy héttel ezelőtt az Újbuda közterület-felügyelet fokozott ellenőzéseket kezdett tartani a kerületben, ennek köszönhetően pedig kedden (jún.2.) már 39 embert igazoltattak.
A rendőrség is lépett az újbudai hajléktalanok ügyében
A közösségi oldalán osztott meg egy videót a Budapesti Rendőr-főkapitányság, amelyben Csécsi Soma a BRFK szóvivője elmondta, hogy az elmúlt időszakban számos lakossági panasz érkezett Kelenföld közbiztonsága miatt, ezért a rendőrség május 28. óta folyamatos jelenlétet biztosít a környéken, köztük a Bikás parknál is.
Ebben a megerősített és állandó rendőri jelenlétben nemcsak a kerületi rendőrkapitányság rendőrei, hanem a BRFK központi egységei is részt vesznek, valamint a készenléti rendőrség erői is jelen vannak.
– hangzik el a BRFK által közzétett videóban. Majd ezt követően a szóvivő azt is hozzátette, hogy ebben az akcióban a járőrök közös feladatot látnak el az újbudai közterület felügyelettel.
Emellett több kamerát is kihelyeztek a Kelenföldön található régi aluljáróban, amely közkedvelt helye a drogosoknak és a hajléktalanoknak is. A kamerák felvételeit pedig folyamatosan, nézik, vizsgálják és elemzik.
Az egy hete tartó akcióban, a rendőrök már több mint 700 főt igazoltattak. 28 embert előállítottak, többek között garázdaság és kábítószer-birtoklás miatt. 17 emberről kiderült, hogy körözés alatt álltak.
A BRFK június 4-én, közös köztisztasági és közbiztonsági akciót tartott a BKK-val, amelyet június 18-án meg fognak ismételni. Addig is a nap minden órájában megerősített rendőri jelentétet biztosítanak.
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