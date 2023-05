Megdöbbentő videó: brutálisan megverte a Kelenföldön kéregető férfi az áldozatát

Az Ügyészség közleménye szerint gyorsított eljárásban több mint egy év börtönre ítélték azt a 25 éves férfit, aki a Kelenföldi pályaudvar metróaluljárójában többször is pénzt kért egy másik férfitól, majd amikor nem kapta meg, annyira megverte, hogy a másik férfinak eltört az orra.

A férfi nem fogadott el nemleges választ Fotó: Ügyészség

A férfi 2023. április 12-én délután a XI. kerületben, a Kelenföldi pályaudvar M4 metróaluljáróban, részegen többször is pénzt kért az egyik utastól, aki nem adott neki, és rászólt, hogy hagyja békén, különben hívja a rendőröket. Ezután elő is vette a mobiltelefonját, hogy a férfi lássa, komolyan gondolta. A férfi ezen úgy feldühödött, hogy rátámadt, először az aluljáró üvegfalához szorította, majd fenyegetően a férfi elé állt. Áldozata védekezésképpen megpróbálta lefejelni a támadót, ám az kitért előle, majd legalább háromszor fejbe ütötte ököllel, és lökdöste, ami miatt áldozata telefonja a földre esett, és széttört.

A támadó visszaadta neki a telefont, ám még ezután is hátba vágta, és többször is próbálta megrúgni. A megvert férfinak eltört az orra. Az ügyészség a büntetett előéletű 25 éves férfit gyorsított eljárásban állította bíróság elé és 1 év 5 hónap börtönre ítélte. A bíróság emellett elrendelte két korábbi, más ügyekben kiszabott felfüggesztett büntetés végrehajtását is. Az ítélet nem jogerős. A bíróság ügyészi javaslatra fenntartotta a férfi letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig – írja az Ügyészség.