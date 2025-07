Több, mint 2 éve fél hídon járunk, de a Népligeti felüljáró felújítása továbbra is csak ígéret

A Népligeti felüljárót szétbontották, megvizsgálták, majd úgy hagyták. A városközpont felé vezető oldalán 2023. március 4-én zárták le a külső sávot a Pénzverde előtti szakaszon. Akkor azt ígérték, hogy csupán egy részletes műszaki vizsgálat idejére lesz szükség a korlátozásra. Azóta eltelt több mint két év, de a korlátozást a mai napig nem oldották fel. Minden reggel és minden délután ezrek araszolnak Budapest egyik legforgalmasabb csomópontján, ahol az Üllői út és a Könyves Kálmán körút találkozása felett húzódó híd napi forgalma eléri a harmincezret. Ebből tizenötezer jármű a város felé tart, vagyis rengetegen küzdenek a dugóban nap mint nap a sávlezárás miatt.

A Népligeti felüljáró egyik sávját már 2023-ban elzárták a forgalomtól / Fotó: MATE KRISZTIAN

A 45 éves felüljárót 1978-ban adták át, a műszaki állapotáról pedig már korábban is jeleztek problémákat. 2014-ben terv is készült a rekonstrukcióra, de az megmaradt a fiókban. Végül 2023 tavaszán elindult a híd tényleges vizsgálata: két hossztartó gerendát is kiszereltek, elszállították őket laborvizsgálatra, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei végeztek el. Az eredmény pozitív lett, vagyis a híd nem életveszélyes, a szakértők szerint elegendő lenne egy úgynevezett élettartam-hosszabbító felújítás, hogy a szerkezet 2035-ig biztonságosan használható maradjon.

Ez egy forgalmas csomópont, rengeteg autó halad keresztül minden nap / Fotó: MATE KRISZTIAN

A fővárosi vezetés ennek fényében 2023 októberében azt jelentette be, hogy a felüljárót nem bontják el, hanem felújítják. A beruházás tervezése és engedélyeztetése 2024-re lett beígérve, a kivitelezés kezdete 2025-re. Azóta viszont nem történt semmi. Magyarán: a szétbontásra és vizsgálatra volt pénz, de az annál sokkalta többe kerülő tényleges javításra már nincs. A Budapest Közút egy év alatt elkészítette a felújítás terveit, mégis megállt a folyamat. A főváros vezetése, élén Karácsony Gergellyel, ahogy mindig, most is össze-vissza beszél.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője interpellációban kérdezte meg a főpolgármestert, mikor indul végre a felújítás. A válaszban Karácsony azt mondta, hogy a vizsgálatok eredményei még nem elegendők a teljes felújítás elkezdéséhez, és nem látni a forrásokat sem. Sőt, a válaszban már az is elhangzott: szerinte hosszú távon költséghatékonyabb lenne a felüljáró elbontása és egy szintbeli csomópont kialakítása, a Népliget „humanizálása” jegyében.