Durva baleset történt a Fürdő utcában, hatalmas a baj

Rohantak a tűzoltók, miután gázcsonknak ütközött egy személyautó Cserkeszőlőn, a Fürdő utcában.

Az esethez a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egység a gázszivárgás miatt ötven méter sugarú körben lezárta az érintett területet – írja a katasztrofavedelem.hu.