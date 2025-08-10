Durva baleset történt a Fürdő utcában, hatalmas a baj

A tűzoltók ötven méter sugarú körben lezárták a területet.
Rohantak a tűzoltók, miután gázcsonknak ütközött egy személyautó Cserkeszőlőn, a Fürdő utcában.
Az esethez a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egység a gázszivárgás miatt ötven méter sugarú körben lezárta az érintett területet – írja a katasztrofavedelem.hu.
