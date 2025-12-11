Kötényt kötött a brit nagykövet a Bazilikánál és magyarul szólalt meg, ezt kérte

Az új brit nagykövet is csatlakozott a mézeskalácsszíveket készítő önkéntesekhez az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtése alkalmából az Advent Bazilika területén lévő Adományponton. Justin McKenzie Smith elmondta: örül, hogy ebben a gyönyörű országban lehet és nagyon fontosnak tartja az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Mindenkit a 1353-as adományvonal hívására buzdít.

Gáncs Kristóf és Justin McKenzie Smith, a brit nagykövet a kék-fehér mézeskalácsszívekkel (Fotó: Fodor Erika)

A brit nagykövet példáját sokan követik

Idén is önkéntesek százai váltják egymást az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség Adománypontján az Adventi Bazilika rendezvénysorozat helyszínén. Az egyik délután azonban csatlakozott hozzájuk a 2025 októberében hivatalba lépett brit nagykövet, Justin McKenzie Smith is, aki a beiktatása után rögtön videóüzenetben magyarul köszöntötte az itt élőket és elmondta, mennyire örül, hogy Budapesten lehet, alig várja, hogy jobban megismerje ezt a gyönyörű országot.

Miután a skót származású diplomata kötényt kötött, belekezdett a mézeskalácsszívek dekorálásába, például a skót zászló és az Ökumenikus Segélyszervezet kék-fehér színeivel – a 1353-as adományvonal számát felírva, illetve a piros-fehér-zöld magyar tricolorral mintázva a mézeskalácsszíveket.

A skót származású brit nagykövet kék-fehér és piros-fehér-zöld színekkel díszített (Fotó: Fodor Erika)

Kérdésünkre, hogy díszített-e már mézeskalácsot, ugyancsak a mi anyanyelvünkön válaszolt. Elmondta, hogy életében először csinál ilyet, de ez egy nagyon fontos ügy, amiben mindenki segíthet, például a 1353-as adományvonal hívásával.

Így lehet csatlakozni az Adventi Adománygyűjtéshez