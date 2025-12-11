Kötényt kötött a brit nagykövet a Bazilikánál és magyarul szólalt meg, ezt kérte
Első szóra csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtéséhez. Az új budapesti brit nagykövet magyarul buzdított mindenkit a támogatásra.
Az új brit nagykövet is csatlakozott a mézeskalácsszíveket készítő önkéntesekhez az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtése alkalmából az Advent Bazilika területén lévő Adományponton. Justin McKenzie Smith elmondta: örül, hogy ebben a gyönyörű országban lehet és nagyon fontosnak tartja az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Mindenkit a 1353-as adományvonal hívására buzdít.
A brit nagykövet példáját sokan követik
Idén is önkéntesek százai váltják egymást az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség Adománypontján az Adventi Bazilika rendezvénysorozat helyszínén. Az egyik délután azonban csatlakozott hozzájuk a 2025 októberében hivatalba lépett brit nagykövet, Justin McKenzie Smith is, aki a beiktatása után rögtön videóüzenetben magyarul köszöntötte az itt élőket és elmondta, mennyire örül, hogy Budapesten lehet, alig várja, hogy jobban megismerje ezt a gyönyörű országot.
Miután a skót származású diplomata kötényt kötött, belekezdett a mézeskalácsszívek dekorálásába, például a skót zászló és az Ökumenikus Segélyszervezet kék-fehér színeivel – a 1353-as adományvonal számát felírva, illetve a piros-fehér-zöld magyar tricolorral mintázva a mézeskalácsszíveket.
Kérdésünkre, hogy díszített-e már mézeskalácsot, ugyancsak a mi anyanyelvünkön válaszolt. Elmondta, hogy életében először csinál ilyet, de ez egy nagyon fontos ügy, amiben mindenki segíthet, például a 1353-as adományvonal hívásával.
Így lehet csatlakozni az Adventi Adománygyűjtéshez
- A 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 500 forintot lehet adományozni
- Aki rendelkezik bankkártyával, a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat, de természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is.
- A segélyszervezet az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén felállított Adománypontján önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól. A helyszínen lehetőség nyílik arra, hogy megismerkedjünk a segélyszervezet munkájával, az Adományboltban pedig a segélyszervezet intézményeiben készített ajándéktárgyak vásárlásával lehet segíteni!
- Bármelyik Tesco áruház vevői 300 forintos adománykuponok vásárlásával támogathatják a segélyszervezet munkáját december 31-ig.
- A nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokba is dobható vagy csekken felajánlható adomány.
Gerbeaud: édes együttműködés a Vörösmarty téren is
Az Adventi Adománygyűjtéshez kapcsolódva a Gerbeaud is együttműködik az Ökumenikus Segélyszervezettel. A Gerbeaud-kekszválogatás és a Tejcsokoládé sópehellyel és mandulával, a segélyszervezet logójával ellátott édességeinek megvásárlásával, azok árából 500 forint az Ökumenikus Segélyszervezethez kerül.
Niszkács Annától, a Gerbeaud Gasztronómia Kft. ügyvezető tulajdonosától azt is megtudtuk, hogy idén ősszel az adventi adománygyűjtésen túlmutató, hároméves stratégiai együttműködést indítottak a Kapaszkodó program támogatására.
40 hívás a 1353-as adományvonalra = 1 élelmiszercsomag
500 doboznyi, tartós élelmiszerekből álló adománycsomag összeállítását kezdte meg önkéntesek segítségével az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy az ajándékok karácsonyig eljussanak a rászoruló családokhoz.
Az élelmiszercsomagok összeállításába bekapcsolódott Katus Attila sportaerobik világbajnok, életmód-tanácsadó, Kucsera Gábor világbajnok magyar kajakozó, olimpikon, Tápai Szabina EHF kupa-győztes kézilabdázó, Szuromi Tímea Masters világ- és Európa-bajnok súlyemelő, Mezei Léda színésznő, valamint Péter Szabó Szilvia és Wolf Kati énekesnő. Az első csomagot egy budapesti rászoruló családhoz el is vitték Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával együtt.
A több kisgyermeket nevelő család nehéz körülmények között él. Az édesanya a legkisebb gyermekkel otthon van, ezért nem tud munkát vállalni. Bár az édesapa dolgozik, az ő keresetéből szűkösen tudnak megélni. A segélyszervezet adományának köszönhetően a mindennapjaik könnyebbé válnak kicsit, illetve ennek köszönhetően tudnak majd ünnepi ételt tenni az asztalra karácsonykor. Az adománycsomagok a következő időszakban az ország több pontjára megérkeznek: többgyermekes családokhoz, gyermekeiket egyedül nevelő szülőkhöz, létminimum alatt élőkhöz, krízishelyzetbe került családokhoz.
250 hívás a 1353-as adományvonalra = 1 családnak tűzifa
Tűzifa segélyakciójának keretében a leghidegebb téli hónapokra elegendő tűzifát is visz az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló családoknak. A legutóbbi segélyakcióba önkéntesként bekapcsolódott – Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató mellett – Vastag Csaba énekes, Trokán Anna és Mezei Léda színésznő is.
Vastag Csaba a fapakolás közben örömét fejezte ki, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen szépen gondozott a rászoruló család kertje.
„Szerintem sokkal szebb, ha valami rendezett és tiszta, mint ha sok pénzt költenek rá. Ennek a kertnek megvan a lelkülete, látszik, hogy van gazdája” – fejezte ki jóérzését az énekes.
Trokán Anna Mezei Lédával együtt ugyanúgy pakolta a fát és állta a sarat, mint a férfi önkéntesek.
Kérdésünkre Anna elmondta, az apja mellett nőtt fel, bírja a fizikai munkát.
„Ha az ember segíthet másnak, az erőt ad. Jobban, mintha a sajátját csinálná. Meg csapatban jobban megy a munka. Régen az emberek együtt dolgoztak, együtt csináltak mindent, ma már ez nincs így. Már csak énekelni kellene hozzá” – mondta Trokán Anna pakolás közben, akit az Év Önkéntesének választottak idén a segélyszervezetnél.
Az 1353-as adományvonal tárcsázásával (500 forint/hívás) bárki segíthet; és csupán 250 hívás már melegen tarthatja egy család otthonát a leghidegebb téli hónapokban!
Elektronikus adományozás
A tudatos, gyors és biztonságos adománygyűjtés technológiai hátterének megteremtése és elterjesztése érdekében stratégiai együttműködésre lépett a Mastercard és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A három évre szóló megállapodás bejelentését nem véletlenül időzítették az adventre: a segélyszervezet munkájában az Adventi Adománygyűjtés évek óta kiemelt szerepet kap.
Ételt, Otthont, Esélyt
Az Ökumenikus Segélyszervezet nélkülöző és krízishelyzetbe került családok ezreit segíti országos intézményhálózatán keresztül az év 365 napján – ÉTELT, OTTHONT és ESÉLYT adva a rászorulóknak. Sok olyan család tekint az ünnepek elé, akiknek nemhogy az ünnepi fogásokról, de gyakran a meleg vacsoráról is le kell mondania. Az Ökumenikus Segélyszervezet évről-évre változatlan célkitűzésekkel hirdeti meg Adventi Adománygyűjtését. Amellett, hogy minél több családnak szeretnék szebbé tenni az ünnepeket – élelmiszersegély-csomagokkal, melegétel-osztásokkal, tüzelővel vagy éppen karácsonyi gyermekprogramokkal – a fő cél az, hogy az ünnepeken túl, egész évben ott lehessenek a munkatársak a nélkülözők és bajbajutottak mellett, szociális intézményeiken, esélyteremtő programjaikon keresztül.
