Ha marad egy kis holtidő, jöhetnek a választók - kiborult Radics Béla a TISZA Zuglói jelöltjének a videóján

Radics Béla egy cukiskodó videó miatt akadt ki, amit a TISZA párt zuglói jelöltje tett ki. Velkey György a mindennapjairól beszélt, majd azt mondta, hogy ha van egy kis holtideje, akkor foglalkozik a választóival is.

Radics Béla a Városliget térségéért száll harcba 2026-ban (Fotó: Török Gergő)

Nézd, milyen cuki a TISZA zuglói jelöltje, Peti táskahordozója… Ha lesz majd HOLTIDEJE, talán foglalkozik a választóival is…

-kezdi a videót Radics.

Megtudtuk: a videóban Velkey György párbeszédet folytat valakivel, mintha egy baráti beszélgetés lenne. Elmondja miket csinál egész nap.

Büszkén sorolja:

két sikeres podcastfelvétel

hamarosan érkező harmadik adás

esti videórögzítés

folyamatos háttérmunka Magyar Péter mellett

Aztán jön a mondat, amin Radics Béla kiborult, de minden bizonnyal a választókörzet lakói is felhúzták a szemöldöküket.

Amikor van egy kis nyugalmam, van egy kis holtidő, például ma délelőtt, amikor Péter a Dull Szabolcs podcastjában szerepelt, akkor azonnal rohanok a választókerületembe.

Radics Béla szerint ez a gondolkodásmód vállalhatatlan egy képviselőjelölttől.

Ahogy van egy kis hold ideje, akkor valamit foglalkozik a választópolgárokkal is, akiknek a képviseletére szegődik. Valóban ilyen képviselőre van szükség? Egyébként hogy képzeli egyáltalán azt ez a jómadár, hogy holtidőnek nevezi azt az időt, amit egyébként a választópolgárokkal tud tölteni. Mit várunk ettől az embertől, aki igazából Magyar Péter táskahordozója? Jól láthatóan a legkevésbé pont a saját választópolgárai érdeklik. Itt várunk egy ilyen zsúrpubitól, aki Rózsadombon lakik. Valódi képviselőre van szüksége Erzsébetvárosnak, Zuglónak és Pestújhelynek, akiknek nem holtidő, hogyha beszélni kell a választópolgárokkal.

Radics szerint a videóból világosan látszik: a jelölt figyelmének középpontjában nem Zugló, nem Erzsébetváros és nem Pestújhely áll, hanem Magyar Péter politikai szereplései.

Radics Béla a választókörzetében nőtt fel, értük akar dolgozni

Mint azt a Metropol már megírta, a Városliget térségében a Fidesz Radics Bélát indítja 2026-ban. Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi tagja korábban a Metropolnak elmondta: Deutsch Tamás felkérésére, a párt országos elnökségének támogatásával vállalta el a jelöltséget a Városliget térségében. Radics szerint Külső-Erzsébetváros, Pestújhely és Zugló Budapest közepe, mégis a legelhanyagoltabb részei közé tartozik ma, ahol hiába élnek sokan, eddig nem volt valódi képviselete a helyieknek. A kormányzati fejlesztések mellett a helyi vezetés nem mutatott fel semmit az utóbbi időben. Zugló és Erzsébetváros sajnos az utóbbi években karrierpolitikusok „ugródeszkájává vált”, Hadházy Ákos, a jelenlegi országgyűlési képviselő „soha nem volt része ennek a közösségnek”.