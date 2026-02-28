Sokkal több figyelmet érdemel: Idén hódít a különleges orzo tészta

Sokan nem ismerjük, pedig a mediterrán konyha egyik alapköve az orzo, azaz a rizsszem tészta. Bár egyeseknek ismerősebb lehet régies nevén: T-rizsként. Hazánkban azonban méltatlanul mellőzve van, ezen pedig ideje változtatni. Az orzó jellegzetes alakjáról kapta nevét, jó néhány évtizede pedig már fellelhető idehaza is.

Idén hódít a különleges orzo tészta

Forrás: unsplash (illusztráció!)

Lehetetlen elrontani az ezerszínű orzo tésztát

Az apró tésztaszemek leginkább a rizsre hasonlítanak, mint a klasszikus tésztafélékre, így valószínűleg sokan össze is téveszthetik a kettőt. Azonban főzés közben azonnal rájönnénk a különbségre, ugyanis ez a tésztafajta sokkal könnyebben elkészíthető, mint a rizs.

Hogy mik szólnak az orzo mellett?

Gyorsan megfő;

sokkal nehezebb elrontani az állagát.

A legnagyobb kérdés azonban az, hogy pontosan mire és hogyan használjuk az orzot?! Többek közt készülhet belőle krémes, hamis rizottó, ami jóval gyorsabban elkészülhet, mint az eredeti. Némi tonhal és paradicsom társaságában pedig egy csodásan frissítő salátaételt varázsolhatunk belőle. De készülhet belőle csirke- és halétel kísérő is, ami nagy sikert arathat a nyári melegben! Az orzo tehát rendkívül sokoldalú és érdemes kísérletezni vele, akkor is, ha eddig még nem ismertük.

Idén pedig igazi reneszánszát éli a hazánkban, főként, hogy mivel tojás nélkül készül, a vegetáriánus és vegán étrendbe is beilleszthető. Sőt, még gluténmentes verzióban is elérhető.

Íme egy elronthatatlan krémes, paradicsomos orzós egytálétel!

Hozzávalók:

2 ek olívaolaj

3 gerezd fokhagyma

40 dkg koktélparadicsom

1 bögre alaplé (helyettesíthető maradék húslevessel vagy vízben feloldott leveskockával is)

1 bögre orzo tészta

feta sajt

petrezselyemlevelek

só

bors

Elkészítése:

Közepes hőfokon felhevítjük az olívaolajat egy serpenyőben, majd hozzáadjuk a szeletelt fokhagymát és a koktélparadicsomokat. Utóbbit nem kell összevágnunk, ugyanis a hő hatására összeesik. 8–10 percen át kevergetjük, majd felöntjük az alaplével, és hozzáadjuk az orzo tésztát. Bőségesen sózzuk, borsozzuk, majd alacsony hőfokra kapcsolva, folyamatos keverés mellett addig főzzük, míg az orzo magába nem szívja a folyadék majdnem egészét, nagyjából 8 perc alatt. A tűzhelyről levéve hozzáadjuk az összevágott petrezselyemleveleket, és megszórjuk a morzsolt fetasajttal.

3. Krémes állagú, friss aromájú egytálételt kapunk, ami kiváló ebéd vagy vacsora is lehet a sietős napokra.