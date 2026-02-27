Soroksári tűz: Ég a szemét egy hulladékfeldolgozó üzemben
A tűzoltók három vízsugárral kezdték oltani a soroksári tüzet.
Nagy területen, mintegy százötven köbméteren ég a szemét egy hulladékfeldolgozó üzemben, a XXIII. kerületi Ócsai úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A soroksári tűz helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek indultak el, hat munkagép pedig megkezdte a szemétkupacok szétbontását - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre