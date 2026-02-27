Soroksári tűz: Ég a szemét egy hulladékfeldolgozó üzemben

Nagy területen, mintegy százötven köbméteren ég a szemét egy hulladékfeldolgozó üzemben, a XXIII. kerületi Ócsai úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A soroksári tűz helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek indultak el, hat munkagép pedig megkezdte a szemétkupacok szétbontását - írja a Katasztrófavédelem.

A soroksári tűz helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek indultak el Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap