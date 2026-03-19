Nem hallgattak az anyára az orvosok: rákkal küzdött a másfél éves csöppség

A 30 éves Emily Cable több gyermekorvos figyelmét is felhívta kisfia, Frank állapotára, miután attól tartott, a fertőzésnek vélt betegség súlyosabb lehet, mint csupán egy vírus. Hiába volt azonban aggodalma, három háziorvos is közölte, a kicsi nem küzd súyos kórral, csupán mellkasi fertőzés okozza légszomját, fáradtságát, ingerlékenyéségét. Antibiotikumot írtak fel, azonban Frank egyre rosszabbul lett, ami miatt Emily és férje, Josh még kétszer kellett orvoshoz rohanjanak vele, mígnem a sürgősségin kapták meg a hírt egy CT után: Frank rákos, agydaganattal küzd.

Habár kisfia rákos volt, az orvosok többször közölték az anyával: csupán fertőzés okozza a tüneteteket.

Frank nagyon rossz állapotban volt és mindössze csak 15 hónapos volt a diagnóziskor, amelyet követően mesterséges kómába kellett őt helyezni. Erre azért volt szükség, mert a tumor folyadékfelhalmozódást okozott az agyában, ami rohamokat, szélütést is okozhatott volna nála. Egy pillanat alatt megváltozott minden

- emlékezett vissza a 2024 májusi kórmegállapításra Emily.

Sosem felejtem el a pillanatot, amikor a műtétjét követően beléptem a kórtermébe és megláttam Franket a kórházi ágyon. Kómában, körülötte rengeteg géppel. Annyi cső és vezeték volt ott. Olyan kicsinek tűnt, mégis ennyi minden tartotta életben. Zokogtam. És azt mondtam a férjemnek, hogy nem veszíthetjük el őt.

Ritka ráktípussal küzdött

A másfél éves kisfiú később egy másik operáción is át kellett essen a daganat teljes eltávolítása érdekében. Habár ez sikeres volt, a műtét következményeként Frank nagyon bedagadt, mozgatni sem tudta a fejét. Maradandó károsodást azonban a sebészek tökéletes munkájának köszönhetően nem szenvedett.

Frank fantasztikusan helytállt. Ő a mi kis csodánk

- jelentette ki Emily hozzátéve, a csöppség ependimómával egy ritka és rosszindulatú ráktípussal küzdött, ami miatt Frank sugárkezelést is kapott, de szerencsére 2024 év végére remisszióba került, írja a Mirror.