Sokkoló diagnózis: egész testében elterjedt a rák, de tévesen évekig ekcémával kezelték

A 29 éves Michelle Smith hosszú éveken át küzdött betegségével mire kiderült, ekcémának hitt bőrproblémája valójában rák volt. Tini volt ugyanis, amikor egy véletlenszerű kiütéssel szembesült, ami folyamatosan csak nőtt a karján és az idő múlásával csak rosszabb lett. Teste más részén is megjelentek a foltok, de az orvosok csak ekcémával kezelték őt. Időközben azonban több nyirokcsomója is megduzzadt és kezei is fájdalmasan berepedeztek. Ekkor közölte vele egy szakértő: a kór sokkal súlyosabb, mint gondolták.

Fotó: SIRAPHOL S./Freepik

Michelle ezen kijelentést követően esett át további, életmentőnek számító vizsgálatokon. Vérvétel, biopszia, nyirokcsomó-eltávolító műtét. Így jöttek rá az orvosok, hogy valójában a fiatal nő T-sejtes, perifériás limfómával küzd:

Sokkot kaptam, amikor megtudtam az igazságot. Szomorú, dühös és őszintén csalódott voltam az egészségügyi rendszerben. Úgy éreztem, valamelyik orvosnak észre kellett volna vennie, hogy valami nincs rendben és, hogy ez egyfajta limfóma. Nem lett volna szabad megvárni, hogy a rák az egész testemben szétterjedjen, mire felfedezik

– közölte kiemelve, betegsége már a negyedik stádiumban járt, mire megkapta diagnózisát, amit három különböző kemoterápia és egy csontvelő-átültetés is követett. Ez sajnos azonban nem hozott sikert:

Eleinte mindig reménykedtem, de annak csak az lett a vége, hogy elcsüggedtem. Tudtam, hogy egyedül majd a Jézusba vetett hitem lesz az, ami segít. A hitem nélkül nem tudtam volna végigcsinálni hisz míg mások, a kortársaim szórakoztak, gyereket vállaltak, házat vettek, addig az én életem megállt. Nem tudtam dolgozni, nőttek az anyagi terhek és közel voltam ahhoz, hogy meghaljak. Ezt pedig a családomnak sem volt könnyű végignézni

– emlékezett vissza az egygyermekes családanya, aki 2018-as diagnózisa után 2021-ben végül remisszóba került és azóta is abban van.

Ez egy csoda, amit a hitemnek köszönhetek. Volt ugyan egy gyógyszer, ami átmenetileg remisszióba vitt, de az orvosok szerint a rák vissza kellett volna térjen. Az onkológusaim szerint nincs tudományos magyarázat arra, miért vagyok még itt a sikertelen transzplantáció után. Úgy gondolták, a rák 3-6 hónapon belül visszatér, de nem így történt. Meggyógyultam

– idézte őt a Mirror.