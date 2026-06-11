Családi okok szóltak közbe: sokkoló döntést hozott a Fradi sikeredzője

Felfüggesztette edzői pályafutását Szerhij Rebrov, miután április végén menesztették az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A később a világbajnokságra kijutott svédek elleni pótselejtezős kudarcot (2-3 a spanyoloszági Valenciában) követően, felkészülési meccsen az albánok 1-0-s legyőzésével búcsúzott a kispadtól a Fradi korábbi trénere; egyelőre nem vállal újabb munkát.

Szerhij Rebrov válogathat az ajánlatok közül, de egyelőre nem vállal edzői munkát Fotó: Getty Images

Pedig szinte biztosra volt vehető, hogy az egykori klasszis csatárból lett 52 éves szakember hamar visszatér a klubfutballba. Voltak is ajánlatai bőven, elsősorban Görögországból, a Panathinaikosztól, valamint Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe is visszatérhetett volna. Előbbi országban Cristiano Ronaldo bajnokcsapata, az Al-Nasszr, utóbbiban Dzsudzsák Balázs korábbi kenyéradója, az Al-Vahda érdeklődött a szolgálatai iránt. Nem csoda, hiszen a szaúdiaknál az Al-Ahlinál a Fradi előtti szezonban (2016/17), az emirátusokban pedig utána két évig (2021-23) dolgozott elismerésre méltóan, bajnok is volt az Al-Ainnal. Májusban arról szóltak a hírek, hogy az ügynöke klubvezetőkkel tárgyal a jövőjéről. Csakhogy most Rebrov minden kérőjét kikosarazta. Az ukrán szövetség alelnöki posztját ugyan továbbra is betölti, de annak legutóbbi kongresszusán sem vett részt Ungváron.

Rebrov nem vállal munkát

Egy közel-keleti sportújságíró, Ahmed Radzsab értesülése szerint Rebrov magánéleti okok miatt hozta meg váratlan döntését, és a Spanyolországban élő családjával marad. A második felesége, Anna tavaly novemberben hozta világra harmadik kisfiukat.

Rebrov 2018 és 2021 között összesen 133 tétmeccsen dirigálta a Fradi labdarúgócsapatát; mindhárom szezonban magyar bajnoki címre, és 2020 őszén a Bajnokok Ligája főtáblájára vezette a zöld-fehéreket.