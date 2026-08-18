Kim Kardashian és Lewis Hamilton romantikus nyaralásról posztolt

Kim Kardashian és Lewis Hamilton újabb közös fotókkal engedett betekintést a hawaii nyaralásukba. A 45 éves sztár augusztus 17-én osztotta meg a felvételeket, amelyek között romantikus és családi pillanatok is helyet kaptak.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton betekintést engedett a nyaralásába.

Fotó: AFP

Kim Kardashian és Lewis Hamilton hawaii nyaralása

Az összeállítás első képén a pár a tengerparton sétál, miközben átkarolják egymást. A 41 éves Lewis Hamilton és párja mellett a család többi tagja is feltűnik, a közös szörfözésről pedig videók is készültek.

Kim Kardashian egy bikinis fotót is megosztott magáról, amelyen a vízben állva néz a kamerába. A nyaralásról készült közös fotók között a környék természeti szépségei és a tengerpart is feltűnik, Lewis Hamilton és Kim Kardashian közös szelfije pedig újabb személyes pillanatot mutat a párról.



Egyre több közös pillanatot mutatnak meg

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatáról az év elején, egy szilveszteri parti után kezdtek el találgatni, azóta pedig többször látták őket együtt. A párról augusztus elején romantikus közös képek is készültek.

Kim egy hónappal korábban a Monacói Nagydíjon is ott volt, hogy Lewisnak szurkoljon. A versenyző második helyen végzett.

Forrás: Maddy Lennon, Kim Kardashian Shares New Photos With Boyfriend Lewis Hamilton in Sweet Hawaii Vacation Post, Just Jared, https://www.justjared.com/2026/08/17/kim-kardashian-shares-new-photos-with-boyfriend-lewis-hamilton-in-sweet-hawaii-vacation-post/