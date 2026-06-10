Kim Kardashian merész fotójával robbantotta fel az internetet

Kim Kardashian a Monacói Nagydíj hétvégéjén nemcsak a Forma–1-es események miatt került a figyelem középpontjába. A világsztár a festői helyszínt arra is kihasználta, hogy egy látványos fotósorozatot készítsen, amit később közösségi oldalán osztott meg követőivel. Rajongói nagy örömére.

Kim Kardashian szexi ruhája miatt került a figyelem középpontjába

Fotó: NurPhoto via AFP

Kim Kardashian nem fogta vissza magát

A realitysztár és üzletasszony egy káprázatos fekete estélyiben jelent meg, amelyet csillogó díszítések borítottak. A különleges ruhaköltemény a csillagos égboltra emlékeztetett, ahogy a fények megcsillantak a sötét anyagon. Az elegáns, mégis merész darab tökéletesen illett a monacói luxuskörnyezethez is.

Kim az esti órákban egy jachton állt kamera elé, a háttérben a gyönyörű kikötő fényeivel. A képeken csábító pózokban látható, miközben a válla felett visszatekint a kamerára, így a figyelem a ruhája különleges, hát nélküli kialakítására is ráterelődik.

A hát nélküli ruhát még szexibbé tette, hogy két vékony pánt annak a látszatát keltette, mintha a sztár tangát villantott volna. A díszített pántok a ruhához tartoztak, de első pilantásra az emberek azt hihetik, hogy Kim a bugyiját is megmutatta az éjszakai fotózáson.

Az Instagram-képei Kim Kardashian kifinomult divatérzékét és sportos, formás alakját is kiemelik. A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést dicsérő kommentekkel.