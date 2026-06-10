RETRO RÁDIÓ

Kim Kardashian merész fotójával robbantotta fel az internetet

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A hétvége nemcsak a száguldozó autókról szólt, hanem a szexi sztárokról is.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 17:30
Kim Kardashian monacói nagydíj szexi

Kim Kardashian a Monacói Nagydíj hétvégéjén nemcsak a Forma–1-es események miatt került a figyelem középpontjába. A világsztár a festői helyszínt arra is kihasználta, hogy egy látványos fotósorozatot készítsen, amit később közösségi oldalán osztott meg követőivel. Rajongói nagy örömére.

Kim Kardashian nem fogta vissza magát
Kim Kardashian szexi ruhája miatt került a figyelem középpontjába  
  Fotó: NurPhoto via AFP

Kim Kardashian nem fogta vissza magát

A realitysztár és üzletasszony egy káprázatos fekete estélyiben jelent meg, amelyet csillogó díszítések borítottak. A különleges ruhaköltemény a csillagos égboltra emlékeztetett, ahogy a fények megcsillantak a sötét anyagon. Az elegáns, mégis merész darab tökéletesen illett a monacói luxuskörnyezethez is.

Kim az esti órákban egy jachton állt kamera elé, a háttérben a gyönyörű kikötő fényeivel. A képeken csábító pózokban látható, miközben a válla felett visszatekint a kamerára, így a figyelem a ruhája különleges, hát nélküli kialakítására is ráterelődik.

A hát nélküli ruhát még szexibbé tette, hogy két vékony pánt annak a látszatát keltette, mintha a sztár tangát villantott volna. A díszített pántok a ruhához tartoztak, de első pilantásra az emberek azt hihetik, hogy Kim a bugyiját is megmutatta az éjszakai fotózáson.

Az Instagram-képei Kim Kardashian kifinomult divatérzékét és sportos, formás alakját is kiemelik. A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést dicsérő kommentekkel.

 

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