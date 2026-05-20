Nincsenek szavak: vagyont érő kokaint találtak Kim Kardashian alsóneműi mellett

Egy lengyel kamionsofőr hatalmas drogcsempészeti ügybe bukott bele, miután több mint 8 millió dollár (2,4 milliárd forint) értékű kokaint találtak a teherautójában, méghozzá Skims ruhák közé rejtve. Vagyis a rakományban a Kim Kardashian nevéhez köthető divatmárka alsóneműi és ruhadarabjai közé rejtve érkezett a tetemes drogszálítmány Hollandiából az Egyesült Királyságba.

A kamionsofőr Kim Kardashian ruhamárkájának darabjait szállította, amikor felvette a kábítószert

Kim Kardashian ruhamárkájának termékei között rejtették el a kábítószert

A 40 éves Jakub Jan Konkelt tavaly szeptemberben állították meg a brit határőrök a Harwich kikötőjében, miután komppal érkezett Angliába. A teherautó első ránézésre teljesen szabályos szállítmánynak tűnt, ami Skims-terméket szállított. A hatóságok azonban gyanút fogtak, és alaposabb ellenőrzést rendeltek el.

Az átvizsgálás során kiderült, hogy a sofőr útközben megállt, hogy felvegyen 90 csomag kokaint, amelyeket egy speciálisan kialakított rejtekhelyen, a kamion hátsó ajtajába épített titkos rekeszben próbált elrejteni. A lefoglalt drog feketepiaci értékét több mint 8 millió dollárra (2,4 milliárd forint) becsülték.

A nyomozás szerint maga a Skims-szállítmány teljesen legális volt, és sem az exportőr, sem az importőr cég nem állt kapcsolatban a csempészettel. Konkel eleinte tagadta, hogy tudott volna a kokainról, később azonban beismerte, hogy 4500 euróért (1,6 millió forint) vállalta a drogszállítást.

A férfit hétfőn 13 és fél év börtönbüntetésre ítélték. A brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség szerint az ügy újabb példája annak, hogyan próbálják a nemzetközi bűnszervezetek hétköznapi áruszállítás mögé rejteni a hatalmas értékű drogszállítmányokat.

Jason Thorn, a brit határőrség igazgatóhelyettese hangsúlyozta, hogy ezek a drogok, ha piacra kerülnek, emberek életét teszik tönkre, és súlyos károkat okoznak a közösségekben. Hozzátette, hogy az akcióval több millió dolláros bevételtől fosztották meg a bűnszervezeteket, a hatóságok pedig továbbra is folyamatosan dolgoznak azon, hogy megakadályozzák a veszélyes kábítószerek bejutását az országba – írja a New York Post.

