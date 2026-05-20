Hatalmas tévedés történt: halott helyett élő beteget küldtek a temetkezési vállalkozóhoz

Egy temetkezési vállalkozó furcsa jeleket vett észre egy férfin, miközben előkészítették a temetésre. A dolgozók gyorsan rájöttek, hogy a halottnak hitt férfi még él, ezért megkezdték az újraélesztését és értesítették a mentősöket.

A temetkezési vállalkozó azonnal értesítette a mentőket (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

A temetkezési vállalkozó vette észre, hogy a halottnak hitt beteg még lélegzik

Egy Brazíliában élő, 88 éves férfit halottnak nyilvánítottak egy kórházban, ám a ravatalozó dolgozói később észrevették, hogy életjeleket mutat. Juraci Rosa Alvest légzési elégtelenség miatt szállították kórházba május 16-án, ahol az orvosok halottnak nyilvánították, majd a testét átadták egy temetkezési vállalatnak a szokásos eljárások elvégzésére.

A fordulat akkor következett be, amikor a ravatalozó munkatársai a temetés előkészítése közben furcsa mozgást észleltek a férfi hasában, és felmerült bennük a gyanú, hogy az illető még lélegzik. Jacqueline Brogiato, a temetkezési vállalat műszaki ápolási vezetője elmondta, azonnal megpróbálták felszabadítani a férfi légutait, miközben értesítették a mentőket.

A mentősök rövid időn belül megérkeztek, majd az orvosok azonnal megkezdték Alves ellátását: elaltatták, intubálták, és visszaszállították a kórházba. A férfit jelenleg az intenzív osztályon kezelik, állapota súlyos, de stabil.

Az eset nagy felháborodást váltott ki Brazíliában, a hatóságok pedig vizsgálatot indítottak az ügyben. A történteket segítségnyújtás elmulasztásaként regisztrálták, ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra annak az orvosnak a nevét, aki halottnak nyilvánította a férfit. A rokonokat sokkolta az eset, hiszen már a férfi temetésére készültek, amikor értesültek róla, hogy családtagjuk él.

A Presidente Bernardes-i kórház közölte, belső vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan történhetett meg a súlyos tévedés, és azt ígérték, minden szükséges információt megadnak a hatóságoknak az ügy tisztázása érdekében – írja a Mirror.