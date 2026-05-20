A Gozsduban mutatkoznak be a jazz feltörekvő tehetségei

Már csak egyet kell aludni! Május 21-én indul a Jazzfest Budapest és a Gozsdu Udvar közös tehetséggondozó programja, amelynek keretében tíz feltörekvő jazz-zenekar kap fellépési lehetőséget a belváros szívében. A Jazzfest Budapest pályázatára érkezett jelentkezők közül világsztárokból álló zsűri választotta ki az együtteseket, amelyek a mostantól július 4-ig tartó időszakban koncerteznek a Gozsdu Udvarban.

A Jazzfest Budapest pályázatot hirdetett fiatal jazz-zenekarok számára, azzal a céllal, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a következő generáció kiemelkedő előadóinak. A beérkezett pályázatokat többkörös szakmai válogatás során bírálták el: a Jazzfest Budapest magyar kurátorainak előzsűrizése után a végső döntést a fesztiválon is fellépő világsztárokból álló nemzetközi zsűri hozta meg. A fiatal tehetségek közül Charles Lloyd, Bill Evans, Shai Maestro és Al Di Meola választotta ki azt a 10 legígéretesebb jazz produkciót, akik a Gozsdu Udvarban fognak mostantól bemutatkozni. Május 21. és július 4. között itt lép majd fel a Lakatos László Quartet, a Horváth Szabolcs Quartet, a Tilia, a Tűzkő Salamon Quintet, a Csikó Dávid Quintet, a Tacet Jazz Quintet, a Bangó Adrienne Quartet, a Vajda Attila Quartet, az Emingo és a D.A.S. Trio. Június 27-től július 5-ig pedig a Jazzfest Budapest a Gozsdu Udvarban is helyet kap.