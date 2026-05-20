RETRO RÁDIÓ

A Gozsduban mutatkoznak be a jazz feltörekvő tehetségei

Május 21-én indul a Jazzfest Budapest és a Gozsdu Udvar közös tehetséggondozó programja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 12:29
Módosítva: 2026.05.20. 12:32
jazz 2026 tehetségkutató

Már csak egyet kell aludni! Május 21-én indul a Jazzfest Budapest és a Gozsdu Udvar közös tehetséggondozó programja, amelynek keretében tíz feltörekvő jazz-zenekar kap fellépési lehetőséget a belváros szívében. A Jazzfest Budapest pályázatára érkezett jelentkezők közül világsztárokból álló zsűri választotta ki az együtteseket, amelyek a mostantól július 4-ig tartó időszakban koncerteznek a Gozsdu Udvarban.

Jazz Talents 2026
 

A Jazzfest Budapest pályázatot hirdetett fiatal jazz-zenekarok számára, azzal a céllal, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a következő generáció kiemelkedő előadóinak. A beérkezett pályázatokat többkörös szakmai válogatás során bírálták el: a Jazzfest Budapest magyar kurátorainak előzsűrizése után a végső döntést a fesztiválon is fellépő világsztárokból álló nemzetközi zsűri hozta meg. A fiatal tehetségek közül Charles Lloyd, Bill Evans, Shai Maestro és Al Di Meola választotta ki azt a 10 legígéretesebb jazz produkciót, akik a Gozsdu Udvarban fognak mostantól bemutatkozni. Május 21. és július 4. között itt lép majd fel a Lakatos László Quartet, a Horváth Szabolcs Quartet, a Tilia, a Tűzkő Salamon Quintet, a Csikó Dávid Quintet, a Tacet Jazz Quintet, a Bangó Adrienne Quartet, a Vajda Attila Quartet, az Emingo és a D.A.S. Trio. Június 27-től július 5-ig pedig a Jazzfest Budapest a Gozsdu Udvarban is helyet kap.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu